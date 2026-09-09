Son Mühür/ Beste Temel- Repertuvarda MFÖ’nün klasikleşmiş melodileri, Özdemir Erdoğan’ın unutulmaz eserleri ve Sezen Aksu’nun dokunaklı sözleri vardı. Müzisyen Haluk Çetin, 2026 yaz sezonunun son sahnesini Foça Gramofon Kafe’de aldı. Sanatçının kendi besteleriyle zenginleşen performansında dinleyiciler sadece birer seyirci kalmadı; tüm kafe, dev bir koroya dönüştü.

İzmir’in büyüleyici sahil kasabasında gerçekleşen bu özel gecede sanat ve edebiyat dünyası adeta kenetlendi. Usta şair Ataol Behramoğlu’nun ön sırada yer aldığı gecede, İzmir basınının kıdemli isimleri, yazarlar, çizerler ve eğitimciler de Çetin’i yalnız bırakmadı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği performans, Foça'nın rüzgarına şarkıların karıştığı unutulmaz bir deneyime dönüştü.

Şiirler ve genç yetenekler aynı sahneyi paylaştı

Gece sadece Haluk Çetin'in şarkılarıyla sınırlı kalmadı. Kafe atmosferi ilerleyen saatlerde tam anlamıyla interaktif bir sahneye dönüştü. Masalardan yükselen dize sesleri, mekanı bir edebiyat durağı haline getirdi. Konukların okuduğu duygulu şiirler geceye derinlik katarken, genç müzisyenlerin enstrümanlarıyla sahneye dahil oluşu ritmi bir anda yükseltti.

Geleneksel ile yeniyi birleştiren bu anlar, seyirciden büyük alkış topladı.

"Program bitti ama havalar bozana kadar buradayım"

Temponun bir an bile düşmediği performansın sonunda Gramofon Kafe adeta alkış bombardımanına tutuldu. Gösterilen yoğun ilgiye teşekkür eden usta müzisyen, sahneden ayrılmadan önce dinleyicilerine sıcak bir haber verdi. Sahne programlarını resmi olarak bitirdiğini söyleyen Çetin, Foça sevgisinin takvimlerle sınırlı olmadığını vurguladı.

Sanatçı, "Program tamam ama havalar bozana kadar Foça’ya devam," sözleriyle sonbaharı da bu özel beldede karşılayacağını müjdeledi. Sahnedeki ışıklar kapandı; ancak Foça sokaklarında müziğin yankısı uzun süre susmadı.

