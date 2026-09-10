Son Mühür- Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) AK Parti’ye geçme kararı aldı. Fıçı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin Genel Merkez'inde kadın belediye başkanlarını kabul ettiği bir toplantıya katıldı. Erdoğan'ın MKYK toplantısı öncesinde Fıçı'ya rozet takması bekleniyor.

Saniye Bora Fıçı'nın AK Parti'ye geçiş kararı ailesinden tepki aldı. Saniye Bora Fıçı'nın abisi Orhan Bora, yaptığı açıklamada, kardeşinin kararını telefon ile arayanlardan öğrendiğini söyledi. Abi Bora kardeşi Fıçı için, " Bu aşamadan sonra kardeşlik hukuku dışında siyaseten benim için yok hükmünde" dedi.

"Kararı asla tasvip etmiyorum"

Abi Bora, kararı tasvip etmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Değerli dostlar, Bildiğiniz üzere Foça Belediye başkanı Saniye BORA FIÇI sosyal demokrat ve ATATÜRK'çü insanların oylarıyla seçildiği Partililere rağmen asla tasvip etmediğim ve yaşamım boyunca da affetmeyeceğim bir şekilde Ak partiye geçmiştir. Bende sizler gibi beni arayan insanlardan öğrendim bu parti değiştirme meselesini. Ne olduğunu nasıl bir ruh haliyle böyle bir karar verdiği konusunda da hiçbir bilgim yok. Ancak şartlar ne olursa nasıl olursa olsun böyle radikal bir kararı asla tasvip etmediğimi ve bu aşamadan sonra kardeşlik hukuku dışında siyaseten benim için yok hükmünde olduğunu bütün yol arkadaşlarımın birlikte siyaset yaptığım dostlarımın bilmesini istiyorum. Ben ve bütün ailem ATATÜRK'ün yolundan ilke ve ideallerinden zerre sapmadan Genel Başkanımız ÖZGÜR ÖZEL'in liderliğinde iktidar yolculuğumuza daha kararlı bir şekilde devam edeceğiz. DÖNEN DÖNSÜN BEN DÖNMEM YOLUMDAN"