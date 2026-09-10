Son Mühür / Türkiye siyaseti oldukça hareketli günlerden geçerken İzmir’de de sular durulmuyor. Buca, Seferihisar, Güzelbahçe, Menderes ve Balçova’da yapılan operasyonların yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yaşanan mutlak butlan sürecinin ardından YENİ Parti kuruldu. Menderes’te yaşanan başkan vekili seçiminde AK Partili Meclis üyesi Asuman Şen seçilirken Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ile birlikte kentteki AK Partili belediye sayısı da böylelikle 3’e çıktı. Kentte yaşanan siyasi gelişmeler ışığında milletvekilleri ve belediye başkanları dahil birçok siyasinin yol haritası yeniden şekillenmeye başlarken bu kez gözler eylül ayının son haftasına çevrildi.

İzmir’de kent siyaseti, önümüzdeki günlerde oldukça çarpıcı gelişmelere ve yoğun hareketliliğe sahne olmaya hazırlanırken ayın son haftası için resmen tarih verildi.

“İzmir siyasetinde kartlar yeniden dağıtılacak”

İzmir’de 22 ve 23 Eylül tarihleri arasında ‘siyasi kartların yeniden dağıtılacağı’ bir gelişmenin yaşanması bekleniyor. Kulislerden edinilen bilgilere göre o tarihler için hazırlıkların devam ettiği ifade edildi. Yaklaşık iki hafta içinde siyaset kulislerinin daha fazla ısınacağı belirtilirken özellikle de bu süreçte Ankara ve İzmir hattında trafiğin günden güne daha da artacağına işaret edildi.