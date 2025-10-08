Son günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı uyuşturucu soruşturması, magazin ve sosyal medya gündemini sarstı. Soruşturma kapsamında birçok ünlü ismin adı geçti ve şafak operasyonuyla ifadelerine başvuruldu. Listenin kamuoyuna duyurulmasının ardından bazı isimler kendileri hakkında yapılan gözaltı haberlerini sosyal medyada reddetti. Bunlardan biri de Avukat Feyza Altun oldu. Altun, adının gözaltı listesinde yer almadığını belirtirken saatler içinde evinin kapısını polis ekipleri çaldı ve gözaltına alındı.

Soruşturma ve Gözaltı Sürecinin Ayrıntıları

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmada “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla Hadise, İrem Derici, Derin ve Deren Talu, Berrak Tüzünataç, Ziynet Sali, Birce Akalay gibi tanınmış isimler hakkında işlem başlatıldı. Bu isimlerin yanı sıra Feyza Altun’un da listede yer aldığı gazeteci İsmail Saymaz tarafından duyuruldu. Altun, önce bu iddiaya sosyal medya üzerinden yanıt verdi ve listede olmadığını söyledi.

Ünlüler, şafak operasyonunda İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü, ifadeleri ve kan örnekleri alındı.

Olayın Sosyal Medyadaki Yansımaları ve Altun’un Konumu

Feyza Altun, daha önce de gözaltına alınan Dilan Polat’la birlikte yer aldığı videolar nedeniyle sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Arkadaşlığı, toplumda tepki topladı. Olay sonrası Altun’un gözaltına alınma süreci, dikkatlerin hem yasal prosedüre hem de sosyal medya ünlülerinin adli makamlarla ilişkisinin nasıl yürütüldüğüne çevrilmesini sağladı.

Operasyonun boyutu ve sonuçları açığa çıktıkça, benzer soruşturmaların toplumda nasıl yankı bulduğuna dair yeni değerlendirmeler yapılacak gibi görünüyor.