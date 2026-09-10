Son Mühür- Muhalefet kanadında ''bugün hangi isim AK Parti'ye geçebilir'' konulu papatya falı açıldığı süreçte iktidar kanadı yeni gelen transfer haberlerine yenisini eklemeye devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'yla başlayan süreç Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la devam etmiş, son günlerde İzmir'den hangi belediye başkanları AK Parti rozeti takar tartışmasına kadar uzanmıştı.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın AK Parti'ye transfer olacağı iddialarının gündem olduğu süreçte gazeteci Adem Metan'a konuk olan Fatih Altaylı'dan transferlerle ilgili dikkat çeken bir yorum geldi.



Adam AK Parti'ye söverek oy toplamış...



''Benim bir lafım var sıklıkla söylediğim. Yani partiler aslında dünyada da böyle oldu. Holdingleşmişler bir şekliyle. Yani birisi A holding birisi B holding. Yani birisinin öbüründen çok da farkı olmadığını görüyorsun'' vurgusunda bulunan Altaylı,

''zaten bugün bunu toplum da görmüyor mu? Adam AK Parti’ye söverek oy toplamış. Belediye olmuş, milletvekili olmuş. Hop langırt oraya geçiyor. Yarın bir gün sistem değişince hop langırt oradan oraya geçebilecek. Ve bugün Tayyip Erdoğan büyük bir başarıyla onlarla böyle kedi fareyle oynar gibi alıyor. Alıyor koyuyor oraya. Alıyor koyuyor oraya. Yani şöyle bir şey yapıyor. Tayyip Bey bunu bilinçsiz yapması mümkün değil'' değerlendirmesinde bulundu.



İstediğimi çeker alırım mesajı...



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris ziyaretinde yanına gelen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'yle olan diyaloğuna dikkat çeken Altaylı,

''Belediye başkanına diyor ki, “Hadi sen de gel bizim partiye” diyor. Herkesin önünde Marmaris belediye başkanına hatırlarsın. Yani bu öyle şansa gelirsen kapağı attı ya. Ha boş bulunarak yapılmış şeydi. Onu yani diyor ki bak ben istediğimi alırım bunlar ben çekerim alırım falan demeye getiriyor. Orada bir muhalif siyaseti itibarsızlaştırma gayesi veya gayesinden öte itibarsızlaştırma operasyonu çok net görülüyor zaten'' mesajı verdi.



Ben siyasetçi değil, gazeteciyim...



Adem Metan'ın,

''Son süreçte özellikle iktidarı desteklemeyen insanlar sizi bir parti muhalefet lideri konumuna getirdiler. Yani bir gazeteciliğin ötesinde bir parti muhalefet lideri gibi sizi konumladılar. Bu sizin açınızdan zor bir şey değil mi?'' sorusuna Altaylı,

''Çok zor. Çünkü sonuçta ben siyasetçi değilim ve tam aksine siyaseten özenle uzak duran biriyim ve üstelik de herhangi bir siyasi partiye aidiyetim veya doğrudan bir yakınlığım yok.

Şöyle söyleyeyim benim kovulmam için benim çalıştığım o sıradaki patron kimse ona baskı yapmayan veya ona mesaj yollamayan siyasetçi hemen hemen kalmadı. İki kişi vardır. Bir Bülent Ecevit’tir. Benim kovulmam için asla kimseye bir şey konuşmadı. İkincisi Tayyip Bey’dir'' sözleriyle yanıtladı.



Meşhur Alo Fatih tapeleri...



''Hatta o Alo Fatih tapeleri vardı ya'' hatırlatmasında bulunan Altaylı,

''o sırada Alo Fatih olan kişi Fatih Saraç. Efendim Fatih Altaylı’yı kovalım falan filan diyor. Tayyip Bey hiç yani kovalım falan filan demiyor. Yani o ve Bülent Ecevit dışında herkes benim kovulmam konusunda patronlara baskı yaptı. Yani Mesut Yılmaz da, Tansu Çiller de, Necmettin Erbakan da aklına kim geliyorsa'' diye konuştu.

