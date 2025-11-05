Son Mühür- Ordu Yardımlaşma Kurumu’na (OYAK) ait enerji grup şirketleri arasında yer alan GüzelEnerji, müşterilerine gönderdiği bilgilendirme yazısında dizel yakıta zam yapıldığını duyurdu. Reuters tarafından görülen belgede, 3 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren fiyat artışının nedeni olarak ABD’nin 22 Ekim’de Rus petrol devleri Lukoil ve Rosneft’e yönelik aldığı yeni yaptırım kararları gösterildi.

Türkiye, Rus dizelinin en büyük ithalatçısı konumunda

2022 yılında Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında Batılı ülkelerin Rus petrolü ithalatını durdurmasıyla Türkiye, Rusya menşeli dizel yakıtın en büyük ithalatçısı haline gelmişti. Bu durum, Türkiye’nin akaryakıt piyasasında Rus kaynaklı ürünlerin önemli paya sahip olmasına neden oldu.

Sektör genelinde zam beklentisi

ABD’nin son yaptırım kararı sonrası yalnızca GüzelEnerji değil, sektörde faaliyet gösteren diğer dağıtım şirketlerinin de önümüzdeki günlerde benzer fiyat artışlarına gitmesi bekleniyor. Uzmanlar, yaptırımların tedarik zincirini zorlaştırdığını ve dizel fiyatlarının tüm firmalarda kademeli şekilde yükselme eğilimine gireceğini öngörüyor.

GüzelEnerji Türkiye’nin dördüncü büyük şirketi

2024 verilerine göre GüzelEnerji, Türkiye akaryakıt pazarında en büyük dördüncü dağıtım şirketi konumunda bulunuyor. Şirket, TotalEnergies ve Moil markalarıyla yurt genelinde hizmet veriyor.