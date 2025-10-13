Son Mühür - Evde hazırlanan “doğal” maskeler, kısa sürede parlak ve sağlıklı bir cilt vaadiyle özellikle gençler arasında yaygın hale geldi. Yoğurt, limon, bal ve zerdeçal en çok kullanılan malzemeler arasında yer alıyor. Ancak Dermatolog Dr. Babür Süer, bu karışımların düşündüğünüz kadar güvenli olmadığını belirtti:

“Yoğurt gözenekleri tıkayabilir, limon cildin asit dengesini bozar, bal alerjiye neden olabilir, zerdeçal ise kalıcı sarı lekeler bırakabilir. Sonbaharda cilt zaten hassastır, bu tür uygulamalar atopik dermatit riskini yaklaşık yüzde 30 oranında artırabilir.”

Dr. Süer’e göre sonbaharda artan kurulukla birlikte kullanılan ev tipi maskeler, cilt bariyerinde mikroskobik hasarlara neden olabiliyor. “Klinikte bu maskeler sonrası akne, kızarıklık ve tahriş kaynaklı egzama vakalarında artış görüyoruz,” dedi.

Cilt bariyerini korumak için doğru ürün seçimi şart

Sonbaharda soğuk rüzgârlar ve düşük nem, cildin doğal koruyucu tabakasını zayıflatıyor. Bu dönemde yanlış ürünler ciltte kuruluk, kaşıntı ve döküntülere yol açabiliyor. Dr. Süer, bu süreçte cildi onarmaya yönelik profesyonel içeriklerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı: “Seramid veya Cica (centella asiatica) içeren maskeler, cilt bariyerini güçlendirir ve nem kaybını önler. Ayrıca skin booster enjeksiyonları veya LED ışık terapisi sonbaharda cilt yenilenmesini destekleyebilir. Güneş koruyucuların da sadece yazın değil, her mevsim kullanılması gerekir. Bulutlu günlerde bile UV ışınları ciltte leke ve erken yaşlanmaya neden olabilir.”

Dermatologdan dört bilimsel öneri

Ev yapımı maskelerden uzak durun: Yoğurt, limon, bal ve zerdeçal gibi maddeler ciltte tahrişe ve akneye yol açabilir.

Seramid, hyalüronik asit ve Cica içeren ürünleri kullanın: Bu içerikler cilt bariyerini güçlendirir ve nem kaybını azaltır.

Güneş koruyucunuzu her gün sürün: SPF 30 ve üzeri ürünler, UV ışınlarına karşı koruma sağlar.

Estetik işlemler öncesi dermatoloğa danışın: Cilt kuruyken yapılan botoks, dolgu veya lazer gibi uygulamalar istenmeyen sonuçlara neden olabilir.

Cilt bakımında doğru bilinen yanlışlar

Yanlış: Yoğurt cildi nemlendirir.

Doğru: Yoğurt gözenekleri tıkayabilir, özellikle hassas ciltlerde tahrişe neden olabilir.

Yanlış: Limon suyu lekeleri açar.

Doğru: Limonun asidik yapısı cilt bariyerini zayıflatır ve leke riskini artırır.

Yanlış: Bal cildi yatıştırır.

Doğru: Bal alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Cildi yatıştırmak için Cica içeren ürünler daha güvenlidir.

Yanlış: Zerdeçal cildi canlandırır.

Doğru: Zerdeçal kalıcı sarı lekeler bırakabilir. C vitamini içeren serumlar daha güvenli bir alternatiftir.

“Doğal demek her zaman güvenli demek değildir”

Dr. Babür Süer, “Sonbaharda cilt daha savunmasız hale gelir. Sosyal medyada paylaşılan ev yapımı tarifler kısa vadede parlaklık verse de uzun vadede cilt bariyerine zarar verebilir. Cilt bakımında en doğru adım, kendi cilt tipinize uygun profesyonel önerileri dermatoloğunuzdan almaktır” diyerek uyardı.