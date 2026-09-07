Samsun'da hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan ve 8 yıldır aranan firari hükümlü Tuğrul B., İstanbul Kadıköy'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin yakalanmamak için kadın kılığına girdiği ve kız kardeşinin kimliğini kullandığı tespit edildi.

Kadıköy'de adım adım takip edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezaları sebebiyle aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu, 2010 yılında Samsun'da "yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan ve 28 Şubat 2018'den bu yana aranan Tuğrul B.'nin Kadıköy'de gizlendiği belirlendi.

Üzerinden kız kardeşinin kimliği çıktı

Bölgede önlem alan ekipler, şüpheliyi yakalamak için düğmeye bastı. Takip sırasında Tuğrul B.'nin tanınmamak için kadın kılığına girdiği belirlendi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında kız kardeşine ait nüfus cüzdanı ele geçirildi. Firari hükümlünün bu yöntemle 8 yıl boyunca izini kaybettirdiği öğrenildi.

Polis merkezine teslim edildi

Gözaltına alınan Tuğrul B. hakkında ayrıca "başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak" suçundan da işlem yapılması için Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği aktarıldı.