Son Mühür/ Dilek Çakır Durak- Feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması kapsamında Ankara Adliyesi’nde ifade vermesinin ardından avukatı Hasan Seymen, basın mensuplarına konuştu.

Seymen, Davutoğlu’nun oğlunun 12 Eylül’de yapılacak düğünü nedeniyle ifade tarihinin ertelenmesini talep ettiklerini, bu talebin başta kabul edildiğini ancak daha sonra ise ifade için 7 Eylül’de apar topar ifadeye çağırıldığını belirtti.

“Önce kabul ettiler sonra zorla getirttiler”

Hasan Seymen, “Savcılık Davutoğlu’nun oğlunun düğününü 5 gün bekleyemedi. Rica ettik, 12 Eylül’de düğünü var, 14’ünde verelim bu ifadeyi dedik, tamam dediler önce, sonra döndüler dediler ki hayır 7 Eylül’de geleceksiniz dediler. Kaçma şüphesi olan biri değil, bu yüzden bir ülkenin başbakanını, Ankara Adliyesi’ne bu kadar paldır küldür gelmeye zorlamanın, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla değil, Gelecek Partisi’nin kapatılmasından sonra hem yurt içinde hem de yurt dışında itibarının çok daha fazla artmasıyla ve benim şahsi kanaatimi sorarsınız, Sayın Davutoğlu’nu buraya çağırarak, başka birilerine sopa göstermekten ibarettir. Bu soruşturmadan bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Bu konuda hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, hem Anayasa Mahkemesinin hem de Yargıtay’ın yüzlerce kararı var. Sayın Davutoğlu’nun ben 6 yıldır avukatlığını yapıyorum, şahsına hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulunuyorum, ifade özgürlüğü diye takipsizlik kararı veriyor savcı. Şimdi hal böyleyken, siz eski başbakanla ilgili böyle bir soruşturma açıyorsanız, bunun soruşturma için değil bir itibar suikastı için ve başkalarına gözdağı vermek için olduğu çok açık ortada diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Son Mühür sordu: “Siyaseti bıraktı mı?”

Son Mühür Gazetesi Ankara ekibi, Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’ni kapatmasının ardından siyasi tartışmaların içerisinde yer almaya devam edip edemeyeceğini Hasan Seymen’e sordu

Seymen, Son Mühür Ankara ekibinin sorusuna, Davutoğlu’nun parti siyasetinden çekildiğini ancak siyasete devam ettiğini kaydederek, “Partiyi kapattı ama siyasetten çekilmedi. Parti siyasetinden çekildik dedik, sayın genel başkanımız siyasete açıkça devam ediyor. Partiyi kapatmak siyasi tartışmaları engellemiyor tabi, engellememesi de gerekir” diye konuştu.

“Konuşmamın arkasındayım” demişti

Davutoğlu, bugün Ankara Adliyesi’nde yaklaşık 1 saat süren ifadesinin ardından yaptığı açıklamada siyasetten çekilme kararı aldığını ancak görüşlerini açıklamaya devam edeceğini söylemişti. Davutoğlu, soruşturmaya konu edinen 11 Eylül 2021 tarihli Bingöl konuşmasının da arkasında olduğunu belirtmişti.