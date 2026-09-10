Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından doğal sit alanlarına yönelik 7 ayrı karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararlarla farklı illerde bulunan doğal alanların koruma statüleri yeniden belirlenirken, bazı alanlar “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı”, bazıları ise “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edildi.

Antalya’da doğal sit alanı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi sınırlarında yer alan Karaalioğlu (İnönü) Parkı Doğal Sit Alanı, “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım alanı” olarak tescil edildi.

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesi Konya’nın Hadim ve Bozkır ilçeleri sınırında bulunan Eğrigöl Doğal Sit Alanı da iki farklı koruma statüsüyle tescil edildi.

İstanbul’da iki alan

İstanbul’un Sarıyer ilçesi Kumköy (Kilyos) Mahallesi’nde yer alan Kumköy Mahallesi Doğal Sit Alanı, “Doğal Sit-Nitelikli Koruma Alanı” ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım alanı” olarak tescil edildi.

İstanbul’un Sarıyer ilçesi Rumelifeneri Mahallesi 3. Etap Doğal Sit Alanı, “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım alanı” olarak tescil edildi.

Ankara ve Amasya tescillendi

Ankara’nın Sincan ilçesindeki Zir Vadisi Doğal Sit Alanı ise “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım alanı” olarak tescil edildi.

Amasya’nın Suluova ilçesi Çürlü Köyü ile Merzifon ilçesi Ortaköy sınırlerında yer alan Yedikır Barajı Doğal Sit Alanı “Doğal Sit-Nitelikli Koruma Alanı” ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım alanı” olarak tescil edildi.

Bafa Gölü’ne de koruma

Kararlarda dikkat çeken bir diğer alan ise Bafa Gölü oldu. Muğla’nın Milas ilçesi ile Aydın’ın Söke ve Didim ilçeleri sınırında bulunan 24- Milas/Bafa Gölü Doğal Sit Alanı, “Doğal Sit-Nitelikli Koruma Alanı” ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım alanı” olarak tescil edildi.