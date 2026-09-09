CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle resen soruşturma başlatıldı. "Şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılan Çelik’in, yarın Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giderek savcılığa ifade vermesi bekleniyor.

Bir telefon konuşması, başlatılan soruşturma

Yargıyı hareket geçiren süreç, Çelik’in seçim gecesi dile getirdiği çarpıcı iddialarla başladı. Çelik, Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın’ın kendisini aradığını ve bir savcı tarafından tutuklanmakla tehdit edildiğini öne sürdü. İddiaya göre Aydın, "Eşim ve oğlum engelli. Onlara bakacak kimse olmadığı için teslim olmak zorunda kaldım" diyerek oy tercihine yönelik bir baskıyı işaret etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu iddiaları ihbar kabul ederek vakit kaybetmeden harekete geçti.

"Baskıyı yapan iddia sahibinin kendisi"

Soruşturmanın seyrini değiştiren hamle ise Meclis Üyesi Ayhan Aydın’ın savcılık masasına oturmasıyla geldi. İfadesi alınan Aydın, Özgür Çelik’in kamuoyuna yansıttığı sözleri net bir dille yalanladı.

Aydın, bir savcıdan tehdit almadığını belirtti. Aksine, seçim öncesinde Özgür Çelik’in yönlendirmesiyle defalarca arandığını, üzerinde ağır bir siyasi baskı kurulmak istendiğini dile getirdi.

Yargı süreci hızlandı

Gelişmeler peş peşe yaşandı. Aydın’ın ifadesinin ardından adli adımlar genişletildi. Soruşturmanın merkezine oturan Özgür Çelik’e şüpheli sıfatıyla tebligat çıkarıldı.

Kriz derinleşiyor. Yarın adliyede verilecek ifade, sürecin seyrinde belirleyici olacak.

