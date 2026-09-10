Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü(TŞGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, yetiştirdiği 15 erkek safkan elit Arap koşu tayını satışa çıkarıyor.

İhale, 6 Ekim 2026 Salı günü saat 12.00’de İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda Alım- Satım ve İhale Komisyonu huzurunda gerçekleştirilecek. Tayların satışı, fiziki ve online açık artırma yöntemiyle ve her bir tay ayrı ayrı olacak şekilde yapılacak.

400 bin TL teminat

İhaleye katılacak kişilerden her tay için 400 bin TL geçici teminat alınacak. İhaleye katılmak isteyenlerin tebligat için adres beyanı ile T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanını ibraz etmesi ve geçici teminatı yatırmış olması gerekiyor. Ayrıca teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren imza beyannamesi de sunulması şartı bulunuyor.

Tüzel kişilerin ihaleye katılımında gerekli yetki belgeleriyle birlikte teklif mektubunu imzalayan kişinin noter tasdikli imza beyannamesi aranacak. Vekaleten katılımhalinde ise noter tasdiklş vekaletname ve imza beyannamesi ibraz edilmesi gerekecek.

Yabancı şirketlerin sunacağı belgelerin T.C. konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması istenirken, yabancı müşterilerin getireceği belgelerin Türkçe tercümeleriyle birlikte sunulması gerekiyor.

