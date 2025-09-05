CHP İstanbul İl Yönetimi’ne 2 Eylül tarihinde tarihinde mahkeme kararıyla kayyum atanması, parti içinde ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gürsel Tekin liderliğindeki geçici yönetim heyetinde yer alan Erkan Narsap, merak edilen isimlerden biri oldu. İş dünyasında ve siyasi arenada tanınan Narsap, özellikle CHP Pendik teşkilatındaki geçmişiyle biliniyor. İşte Erkan Narsap’ın kimliği, yaşı, nereli olduğu ve kariyerine dair detaylar.

Erkan Narsap kimdir?

Erkan Narsap, Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) aktif bir üye ve iş insanı. 2023 yılında CHP Pendik İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu dönemde sosyal medya paylaşımları ve bazı seçim süreçlerinde dezenformasyon iddialarına yönelik açıklamalarıyla dikkat çekti. Narsap, siyasi faaliyetlerinin yanı sıra iş dünyasında da önemli bir konuma sahip. Erseller Şirketler Grubu’nda yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Narsap, inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren bu holdingin liderlerinden biri olarak biliniyor. CHP’nin İstanbul İl Kongresi’nin mahkeme kararıyla iptal edilmesi ve Özgür Çelik yönetiminin görevden alınmasının ardından, Narsap, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz ile birlikte geçici yönetim heyetine atandı.

Kaç yaşında ve nereli?

Erkan Narsap’ın doğum tarihi ve yaşı hakkında kamuoyuyla paylaşılan net bir bilgi bulunmuyor. Ancak, iş dünyasındaki uzun süreli deneyimi ve CHP’deki aktif rolü göz önüne alındığında, 40’lı veya 50’li yaşlarda olduğu tahmin ediliyor. Narsap’ın aslen nereli olduğuna dair de resmi bir açıklama mevcut değil, ancak İstanbul’da uzun süredir faaliyet gösterdiği ve Pendik ilçesinde siyasi çalışmalar yürüttüğü biliniyor. Aile kökenine dair detaylı bilgi paylaşılmamış olsa da, Erseller Grubu’nun kökeninin Adana’ya dayandığı belirtiliyor.

Erseller Grubu ve iş dünyasındaki rolü

Erkan Narsap, 1979 yılında Şükrü Narsap tarafından kurulan Erseller Şirketler Grubu’nun yönetim kurulu başkanı. Grup, Türkiye ve yurtdışında elektrik, mimarlık, mühendislik, gayrimenkul geliştirme ve stratejik yatırımlar alanlarında faaliyet gösteriyor. Özellikle büyük ölçekli inşaat projeleriyle tanınan Erseller Grubu, hastane, okul ve altyapı projelerinde önemli işlere imza attı. Narsap, grup bünyesinde stratejik kararlar alarak şirketin büyümesine katkı sağladı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Narsap, hem iş hem de siyasi konularda paylaşımlar yaparak kamuoyuyla iletişim kuruyor. CHP’deki kayyum atamasıyla gündeme gelen Narsap, iş dünyasındaki tecrübesiyle partinin İstanbul teşkilatında önemli bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.