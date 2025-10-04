İstanbul Müftüsü olarak göreve başlayan Emrullah Tuncel, genç yaşında elde ettiği birikimi ve sahadaki deneyimiyle dikkat çekiyor. Hem akademik hem pratik alandaki geçmişiyle camiada güven kazanan Tuncel, yeni görevinde İstanbul’un dini hizmetlerinde önemli değişikliklere imza atmaya hazırlanıyor.

İstanbul'un Yeni Müftüsü Emrullah Tuncel Kimdir?

İstanbul İl Müftülüğü’ne Doç. Dr. Emrullah Tuncel atandı ve bu gelişme özellikle dini çevrelerde olduğu kadar kamuoyunda da merak uyandırdı. Genç yaşına rağmen dikkat çeken akademik geçmişi ve mesleki birikimi ile öne çıkan Tuncel, Marmara Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nde aldığı eğitimlerle adını duyurdu. Peki, Emrullah Tuncel’in hayatında neler var, geçmişte hangi görevlerde bulundu ve eğitimden dini hizmetlere uzanan yolculuğu nasıl şekillendi?

Emrullah Tuncel’in Hayat Hikayesi

1981 yılında İstanbul’un Tuzla ilçesinde dünyaya gelen Emrullah Tuncel’in ailesi Tokat’ın Niksar ilçesine dayanıyor. Çocukluk yıllarından itibaren dini eğitime yönelen Tuncel, erken yaşta hafızlık eğitimini tamamladı. Yalnızca hafızlığıyla değil, klasik Arapça ve kıraat başta olmak üzere İslami ilimlerde yaptığı çalışmalarla da adından söz ettirdi. Eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladıktan sonra yüksek lisansını Ankara Üniversitesi’nde yaptı ve doktorasını yine Marmara Üniversitesi’nde aldı.

Akademik Kariyer ve Din Hizmetleri

Mesleki kariyerine Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak başlayan Emrullah Tuncel, bir süre sonra akademiye yöneldi ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim görevlisi oldu. Bu dönemde kıraat, tefsir, tecvid ve hafızlık gibi alanlarda dersler verdi; üstün zekâlı öğrencilerin din eğitimi üzerine eğitim programları hazırladı.

İstanbul Müftülüğü’ndeki Yeni Görevi

44 yaşında İstanbul gibi yoğun ve kozmopolit bir şehirde müftülük koltuğuna oturan Tuncel, dini hizmetlerin yürütülmesinde aktif rol alıyor. İstanbul’daki çeşitli dini projelerin yanı sıra, toplumsal değerlerin güçlendirilmesine ve gençlerin dini eğitimine verdiği önem biliniyor. Görevine atanmasıyla birlikte özellikle gençlerle iletişim kurmaya ve toplumu bilinçlendirmeye odaklanıyor.

Kişisel Hayatı ve Dikkat Çeken Özellikleri

Emrullah Tuncel, akademik ve dini çalışmaları kadar çok yönlü kişiliğiyle de biliniyor. Arapça ve İngilizce bilen Tuncel, evli ve üç çocuk babası olarak aile yaşamı ile de öne çıkıyor. Çalışmalarında yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeye, eğitimde dijitalleşmeyi teşvik etmeye önem veriyor.