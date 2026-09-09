Son Mühür / Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı’nın (EGEV) basına kapalı toplantısında patlak veren "sızdırma" krizi, İzmir iş dünyasında konuşulmaya devam ediyor. Toplantı sürerken basına bilgi sızdırılmasına sert tepki gösteren İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata'nın masayı terk etmesi gündeme damga vururken; Ata’nın bu tavrının ardından birçok kişi tarafından takdir edildiği öğrenildi.

Büyük alkış topladı

İzmir esnafını temsil eden en güçlü isimlerden biri olarak öne çıkan Ata’nın, toplantıda sergilediği bu tavır iş dünyasında da takdir topladı. Gizlilik konusunda verilen sözün arkasında duran Ata’nın, tepki göstererek toplantıyı terk etmesi birçok kişi tarafından “yerinde ve ilkeli bir duruş” olarak yorumlandı.

Kabul ettiği iddia edildi

Kulisleri hareketlendiren iddiaların odağındaki BASİFED ve İBEKKK Başkanı Mehmet Ali Kasalı’nın ise basına bilgi verdiğini kabul ettiği ileri sürüldü.

Ne olmuştu?

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı’nın (EGEV) basına kapalı toplantısında, "sızdırma" nedeniyle kriz yaşandığı iddiaları gündeme düşmüştü. Son Mühür’ün gündeme getirdiği iddialarda, Yönetim Kurulu Başkanlığını İzmir Ticaret Borsası (İTB) Meclis Başkanı ve Başkan Adayı Ömer Gökhan Tuncer’in yürüttüğü EGEV’in toplantısında, geçmişte verilen gizlilik sözüne uyulmaması tartışmalara neden olmuştu. İddiaya göre bundan yaklaşık 8 ay önce, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener tarafından toplantı üyelerine iletilen bir değerlendirme, toplantı sürerken yerel basında yayımlandığı ve ardından da vakıf içinde gizlilik konusunda hassasiyet oluştuğu ifade edilmişti.

Toplantıdaki bazı içeriklerin henüz toplantı bitmeden basında yayımlandığını fark eden İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata’nın duruma tepki göstererek salonu terk ettiği öğrenilmiş; BASİFED ve İBEKKK’in eski Başkanı Mehmet Ali Kasalı’nın toplantıdaki içerikleri basınla paylaştığı da öne sürülürken Kasalı’nın EGEV’deki görevlerinden istifa ettiği öğrenilmişti.