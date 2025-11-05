Son Mühür/ Osman Günden - TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda düzenlenen 9. Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu ve 5. Kutup Şenliği, Ege Üniversitesinde başladı. Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılışta, TÜBİTAK MAM Başkanı ve KARE Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy ile Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan konuşma yaptı.

“Kutup araştırmaları stratejik bir bilim alanı”

Açılışta konuşan EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, kutup bölgelerinin iklim değişikliğinin en net gözlemlendiği alanlar olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Kutup bölgelerinde yapılan her araştırma, yalnızca çevre konusu değil; enerji, ekonomi, güvenlik ve sürdürülebilirlik politikaları açısından da stratejik önem taşımaktadır. Türkiye, son yıllarda kutup bilimlerinde önemli bir ivme elde etti. Antarktika ve Arktik bölgelerinde yürütülen bilimsel çalışmalar, ülkemizin artık sadece gözlemci değil, aktif veri üreten ve uluslararası iş birliklerinde rol alan bir ülke olduğunu gösterdi.” Ersan, Ege Üniversitesinin sürdürülebilirlik, iklim, deniz bilimleri ve biyoteknoloji alanlarında yürüttüğü araştırmalarla ulusal kutup vizyonuna güçlü katkı sunduğunu da dile getirdi.

Genç bilim insanlarına özel program

Sempozyumun bu yılki temasının genç araştırmacıların bilimsel sürece daha aktif katılımını hedeflediğini belirten Ersan, “İki gün boyunca 59 sözlü, 24 poster olmak üzere 83 bildiri sunulacak. Bu çalışmalar; kutup ekosistemleri, deniz buzları, biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği gibi kritik konulara ışık tutacak.” dedi. Ersan, Kutup Şenliği kapsamında binlerce öğrencinin üniversite yerleşkesinde düzenlenen bilim etkinliklerini ziyaret edeceğini belirtti.

Prof. Dr. Özsoy: “Kutup bölgeleri dünyanın iklim omurgasıdır”

TÜBİTAK MAM Başkanı ve KARE Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy ise sunumunda Türkiye’nin kutup çalışmalarına ilişkin gelişmeleri aktardı: “Son 40 yılda Arktik’te buzulların yaklaşık yüzde 40’ı eridi. İklim değişikliği en büyük sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında yeni deniz yolları ve doğal kaynaklara erişim gibi stratejik fırsatlar da ortaya çıktı. Hem Arktik hem de Antarktika, dünya iklim sisteminin omurgasıdır.” Özsoy, Türkiye’nin Antarktika’daki bilim üssü çalışmalarından, iyonosfer ve manyetosfer gözlem istasyonlarından ve yeni kutup koordinasyon kurulu oluşturulmasından da bahsetti.

Bilim ve toplum bir arada

Etkinlikte, TÜBİTAK’ın kutup araştırmaları ve iklim yarışmalarında dereceye giren lise öğrencileri projelerini sergileme imkânı buldu. Genç araştırmacılar ise kutup seferi deneyimlerini paylaşarak bilim meraklılarına ilham verdi.

Kutup Şenliği kapsamında:

VR deneyimleri

Bilim söyleşileri

Kutuplarda yaşam simülasyonları

Dijital etkileşim alanları

Atölyeler ve oyunlaştırılmış bilim etkinlikleri yer alıyor. Şenlik, hem gençlere bilimi sevdiren hem de Türkiye’nin kutup vizyonunu topluma aktaran bir platform oluşturdu.