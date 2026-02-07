Son Mühür/ Merve Turan- Bornova Belediyesi, maddi imkânsızlıklar nedeniyle eğitimini sürdürmekte zorlanan başarılı üniversite öğrencileri için yeni bir sosyal dayanışma modelini hayata geçiriyor.

Altın Gelecek Projesi, Bornova’da ikamet eden gençlere şeffaf, güvenli ve sürdürülebilir bir burs desteği sunmayı hedefliyor.

Eğitimde fırsat eşitliği için yerel dayanışma

Altın Bilezik İstihdam Merkezi koordinasyonunda yürütülecek proje; artan yaşam maliyetleri, barınma sorunları ve aile gelir yetersizliği nedeniyle eğitimini yarıda bırakma riskiyle karşı karşıya kalan üniversite öğrencilerine destek olmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında Bornova’daki iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü yurttaşlar ortak bir dayanışma ağında buluşturulacak.

Gençlerin eğitimden kopmaması hedefleniyor

Günümüzde birçok üniversite öğrencisi akademik olarak başarılı olmasına rağmen ulaşım, barınma ve temel ihtiyaçlar nedeniyle eğitim hayatını sürdürmekte zorlanıyor.

Altın Gelecek Projesi, gençlerin potansiyellerini kaybetmeden eğitim yolculuklarına devam edebilmesi için tasarlanan güçlü bir sosyal destek modeli olarak öne çıkıyor.

Şeffaf ve güvenli burs sistemi kuruluyor

Yasal mevzuat gereği Bornova Belediyesi tarafından doğrudan herhangi bir nakdi ödeme yapılmayacak.

Belediye; burs verecek kişi ve kurumlarla öğrenciler arasında şeffaf ve güvenli bir eşleştirme süreci yürütecek.

Burslar, gönüllü bağışçılar tarafından doğrudan öğrencilerin banka hesaplarına aktarılacak. Burs veren ile burs alan birbirini tanımayacak, tüm süreç belediye tarafından izlenerek raporlanacak. Hem öğrencilerin mahremiyeti korunacak hem de destek mekanizmasının güvenilirliği sağlanacak.

Başkan Ömer Eşki: “Bu proje geleceğe yapılan bir yatırımdır”

Ömer Eşki, Altın Gelecek Projesi’nin yalnızca bir burs uygulaması olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Bornova’da hiçbir gencimizin maddi imkânsızlıklar nedeniyle eğitiminden vazgeçmesini istemiyoruz.

Altın Gelecek, dayanışmanın ve ortak geleceğe duyulan inancın adıdır. Eğitime yapılan her katkı, daha güçlü ve umut dolu bir Bornova’nın teminatıdır.”

Başvurular eğitim-öğretim dönemiyle birlikte başlıyor

Altın Gelecek Projesi, önümüzdeki eğitim-öğretim döneminden itibaren aktif olarak uygulanacak. Proje kapsamında Bornova’da ikamet eden lisans öğrencilerine yönelik burs desteği sağlanması hedefleniyor.

Öğrenci ön başvuruları: "basvuru.bornovabel"

Son başvuru tarihi: 28 Şubat 2026

Ayrıntılı bilgi: 0232 999 29 29 (Dahili: 2432 – 2433)