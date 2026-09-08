İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında, ‘Okula Uyum Haftası Açılış Töreni’ düzenlendi. Çocukların okula kolay uyum süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen tören Karşıyaka Mehmet Seniye Özbey İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Çocukların ilk gün heyecanı!

2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Okula Uyum Haftası Açılış Töreni’nde öğrenciler ve veliler bir araya geldi. Törende çocukların heyecanı ve okuldaki ilk gün görüntüleriyle neşeli anlar ortaya çıktı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, törende yer alarak uyum haftasıyla birlikte çocukların sabahın ilk saatlerinde okullarına geldiklerini belirten açıklamalarda bulundu.

Yahşi “Daha önce hiç tanışmayan çocuklar oyunun birleştirici gücüyle harika oyunlar oynamaya başladılar. Uyumlu, birbiriyle güzel diyalog halinde okul bahçesinde oyunlar oynuyorlar. Biz de şaşkınız. Birbirini hiç tanımayan öğrencilerin ilk saatte bu kadar güzel bir şekilde adapte olmaları, uyum sağlamaları harika” sözlerini dile getirdi.

“Uyum haftası öğrenciler için çok kıymetli”

‘Okula Uyum Haftası Açılış Töreni’nde öğrencilerden uyumlu ve olumlu davranışlar gördüğünü söyleyen Ömer Yahşi konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Uyum haftası Milli Eğitim Bakanlığı’nın önem verdiği, okulları bir hafta önceden açarak öğrencilerin kaynaşması, birleşmesi, iyi bir diyalog sağlamaları için çok kıymetli. Maarifin kalbinde çocuk ve bahçelerimizin oyun alanına çevrilmesiyle alakalı güzel bir karşılık bulduğunu görmekteyiz. İzmir'de bu yıl ilkokul 1’inci sınıfa başlayan tüm öğrencilerimizi öğretmenlerimizle birlikte okul bahçelerinde ağırlamaktayız. Çocuklarımızın sağlıklı, sıhhatli 2026-2027 eğitim-öğretim yılını güzel bir şekilde geçirmesini temenni ediyorum.”