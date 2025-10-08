Son günlerde magazin dünyasını sarsan bir adli operasyon, özellikle sosyal medya üzerinden gündemde büyük yankı buldu. İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında birçok ünlü isim ifadeye çağrıldı. Defne Samyeli’nin kızları Derin ve Deren Talu da gözaltı kararı verilen isimler arasında yer aldı. Talu kardeşler hakkındaki iddialar, hem magazin hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor.

Operasyonun Kapsamı ve Talu Kardeşlerin Durumu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 Ekim sabahı yönettiği geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda 19 tanınmış isim ifadeye çağrıldı. Uyuşturucu kullanımını özendirme suçlamasıyla ön plana çıkan isimler arasında Derin ve Deren Talu da bulunuyor. Öte yandan Talu kardeşlerin ikamet ettikleri adreslerinde olmadığı öğrenildi.

Operasyon kapsamında Kubilay Aka, İrem Derici, Simge Sağın, Hadise gibi başka ünlü isimler de ifade verdi.

Medya Gündeminde Yansımaları

Defne Samyeli’nin kızları Derin ve Deren Talu’nun son yıllarda sosyal medya ve televizyon projeleriyle sıkça gündeme geldiği biliniyor. Operasyon haberinin duyulmasıyla birlikte iki kardeşin adının soruşturmada geçmesi, hem magazin basınında hem de sosyal mecralarda büyük etki yarattı.

Operasyon kapsamında adı geçen ünlülerin listesi oldukça geniş. Birce Akalay, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar, Dilan Polat, Hadise, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Metin Akdülger ve daha birçok isim süreçte yer aldı.