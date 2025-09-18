Denizli'de Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan 'Otobüs Yolu' projesi, trafik güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Proje kapsamında tek şeride düşürülen yollardan biri olan İstiklal Caddesi'nde, bir kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Trafik akışındaki değişiklikler kazayı tetikledi

Kaza, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi'nde, tek şeritten ilerleyen trafiğin olduğu İstiklal Caddesi üzerinde gerçekleşti. Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, 20 GM 124 plakalı kamyonet, otobüslere ayrılan şeridi kullanarak ara yola geçiş yapmak istediği sırada karşı yönden gelen 20 AON 683 plakalı motosikletle çarpıştı. Kamyonetin manevrası esnasında meydana gelen çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar, zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahalede bulunduktan sonra, tedavisinin devamı için hastaneye sevk etti.

Yaralının durumu stabil, güvenlik ihtiyaçları gündemde

Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kaza sonrası bölge halkı ve yerel yetkililer arasında trafik güvenliği konusu yeniden öncelikli hale geldi. Vatandaşlar, otobüs yolu projesinin başladığı günden bu yana özellikle motosikletlerin karıştığı kazaların sayısında artış olduğunu ifade ederek, yol düzenlemelerinin acilen gözden geçirilmesini ve ek güvenlik tedbirlerinin alınmasını talep etti. Sürücülerin farklı şeritlerden aniden manevra yapmasının yarattığı riskler, projenin en çok eleştirilen yanlarından biri haline geldi. Kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatılırken, olay yerindeki polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı.