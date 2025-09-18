Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Karahüyükafşarı Mahallesi'nde, tek başına yaşayan 93 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu. Yaşlı kadının yakınları tarafından cansız bedeniyle karşılaşılması üzerine durum hemen yetkililere bildirildi. Bölgeye sevk edilen güvenlik ve sağlık ekipleri, olayın aydınlatılması için titiz bir çalışma başlattı.

Şüpheli ölüm nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Olay, Acıpayam ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Karahüyükafşarı Mahallesi'nde meydana geldi. 93 yaşındaki Ayşe Kızılhan, evinde tek başına yaşamını sürdürüyordu. Kendisinden bir süre haber alamayan yakınları, eve gelerek yaşlı kadını kontrol etmek istedi. Kapıyı açtıklarında Ayşe Kızılhan'ın hareketsiz yattığını gören yakınları, hemen 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Ayşe Kızılhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine, olay yerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, evin içinde ve çevresinde delil araştırması yaptı. Yapılan incelemeler, olayın aydınlatılmasına yönelik önemli veriler sunabilirken, yaşlı kadının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.