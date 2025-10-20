Dağlar Çizmeci, finans, havacılık ve teknoloji sektörlerinde uluslararası alanda başarı göstermiş bir Türk girişimci ve iş insanı. Dünyanın önde gelen girişimcilerinden biri olarak tanınıyor ve halen Londra merkezli yatırımlarıyla iş dünyasında etkinliğini sürdürüyor. Erken yaşlarda başladığı iş yaşamı, kısa süre içinde küresel düzeyde geniş bir etki yarattı.

Çizmeci eğitiminin ardından 1997 yılında, henüz genç yaşta Nasdaq’ta işlem gören bir finans şirketi kurarak girişimcilik yolculuğuna başladı. Bu şirketi 2001 yılında E-Trade’e sattı. Daha sonra Massachusetts Institute of Technology (MIT) bünyesinde Lojistik Mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. Eğitim sürecinin ardından İstanbul merkezli kargo havayolu şirketi ACT Airlines’ı ve uçak bakım işletmesi myTECHNIC’i kurdu. İki şirket de kısa sürede büyüyerek 2011’de HNA Group’a devredildi.

Dağlar Çizmeci Kimdir? Nereli ve Kaç Yaşında?

Dağlar Çizmeci aslen Eskişehirli. 1997 yılında ilk girişimini kurduğu ve 2015’te Wharton School tarafından “40 Yaş Altı 40 Başarılı Mezun” listesine alındığı biliniyor. Bu bilgiler, onun 1976 doğumlu olduğunu gösteriyor. 2025 itibarıyla yaklaşık 49 yaşında.

Dağlar Çizmeci’nin babası, Türk havacılık sektörünün önde gelen isimlerinden iş insanı Yavuz Çizmeci. Türkiye’de uzun yıllardır havacılık alanındaki yatırımlarıyla tanınan Yavuz Çizmeci, ACT Airlines ve myTECHNIC gibi şirketlerin de büyümesinde önemli pay sahibi oldu.

Kariyer ve Girişimleri

MIT mezunu olan Çizmeci, kariyerinde ACT Airlines, myTECHNIC, Red Carpet Capital, Marsfields Real Estate Group ve EH Global Capital gibi şirketlerin kurucusu veya yöneticisi olarak yer aldı. 2015’te Londra’ya taşınarak HNA Group ile birlikte EH Global Capital’i kurdu. Bu şirket, 1 milyar euroyu aşan yatırım portföyüyle faaliyet gösteriyor.

Halen teknoloji, gayrimenkul ve dijital girişimlere yatırım yapmaya devam eden Dağlar Çizmeci, aynı zamanda YPO Europe yönetim kurulunda yer alıyor. Girişimcilik vizyonu, özellikle havacılık teknolojileri ve uluslararası finans alanında öncü bir örnek olarak gösteriliyor.