Son Mühür- Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Büyük Taarruz, 9 Eylül 1922’de İzmir’de tarihin yönünü değiştiren görkemli bir zaferle noktalandı. İlk kurşunu sıkan Hasan Tahsin’in yaktığı meşale, Yüzbaşı Şerafettin’in Hükümet Konağı’na bayrağı çekmesiyle tüm Anadolu’ya yayılan devasa bir umuda dönüştü.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde yayımladığı mesajda işte bu tarihi ruha dikkat çekti. Kırkpınar’a göre 9 Eylül, Türk milletinin bağımsızlık karakterini dünyaya ilan ettiği en net milat.

"Bu şehre vefa borcumuz var"

Zaferin coşkusunu geçmişte bırakmayıp geleceğe taşımak gerekiyor. Kırkpınar, mesajında doğrudan İzmir’in potansiyeline ve kentin omuzlarındaki tarihsel sorumluluğa değindi. Şehrin ticaretini, tarımını ve sanayisini çok daha ileriye götürmeyi bir zorunluluk olarak nitelendirdi.

Milletvekili Kırkpınar, "İzmir’i her alanda büyütmek bu topraklara olan vefa borcumuzdur," sözleriyle hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu. İzmirlilerin üretken yapısı ve güçlü vatan sevgisi ise bu yoldaki en büyük itici güç.

"Aynı ruhla yarınlara yürüyoruz"

Kurtuluş coşkusunun kentin her sokağında hissedildiğini belirten Kırkpınar, mesajını anma ve tebrik ifadeleriyle tamamladı. Bağımsızlık mücadelesinin kahramanlarını unutmadı. Baştan sona minnet dolu bir dille kaleme alınan açıklama şu sözlerle son buldu:

"Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Tüm hemşehrilerimin 9 Eylül Kurtuluş Bayramı’nı yürekten kutluyorum."

