Son Mühür- AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda İnan, 9 Eylül 1922’de kazanılan zaferin sadece bir şehrin kurtuluşuyla sınırlı kalmadığını, Türk milletinin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan eden tarihi bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi.

“Türk milletinin geleceğini belirleyebileceklerini zannedenlerin hesaplarını yerle bir etti"

9 Eylül sabahı Türk ordusunun İzmir’e girişiyle birlikte işgalci güçlerin planlarının çöktüğünü belirten İnan; "9 Eylül 1922 sabahı İzmir’e giren ordumuz, şehrimizi işgalden kurtarırken aynı zamanda Türk milletinin geleceğini kendi aralarında belirleyebileceklerini zannedenlerin hesaplarını da yerle bir etti." ifadelerini kullandı.

"Milletimize boyun eğdirilemeyeceğini de dünyaya gösterdi"

Kurtuluş mücadelesinin zaferle sonuçlanana kadar büyük bedeller ödenerek yürütüldüğüne dikkat çeken AK Parti'li İnan, zafer yürüyüşünde öne çıkan isimleri ve şehitleri;

"Bu hüküm, kurtuluşun son kilometrelerinde dahi can verilerek yazıldı. Halkapınar’da dört askerimiz şehit düştü.

Pasaport önlerinde atılan bombayla yaralanan Yüzbaşı Şerafettin Bey, Hükümet Konağı’na doğru ilerlemekten vazgeçmedi.

Arkadaşlarıyla birlikte göndere çektiği ay yıldızlı bayrak, işgalin sonunu ilan ederken milletimize boyun eğdirilemeyeceğini de dünyaya gösterdi." diyerek hatırlattı.

“Bayrak başkalarının lütfuyla göndere çekilmedi"

İzmir Hükümet Konağı’na çekilen bayrağın tam bağımsızlık sembolü olduğuna dikkat çeken İnan, millet iradesine dikkat çekerek;

"O bayrak, bir başkasının müsaadesiyle yükselmedi. Başkalarının lütfuyla, yabancı bir başkentin onayıyla göndere çekilmedi. Milletimizin cesaretiyle, ordumuzun zaferiyle, şehitlerimizin fedakarlığıyla yükseldi.

O gün reddettiğimiz, milletimize kendi vatanında başkalarının çizdiği sınırlar içerisinde yaşama mecburiyetinin dayatılmasıydı." diye konuştu.

“O gemiler İzmir’in kaderini tayin edemedi

1922 yılında İzmir Körfezi’nde demirleyen yabancı donanmaları hatırlatan İnan, askeri güçlerin Türk milletinin kararlılığı karşısında başarılı olamadığını belirterek;

"1922’de Belkahve’den görülen manzara, bu gerçeğin en açık ifadesiydi. Körfez’deki donanmalar gözlerini Anadolu'ya dikenlerin askeri kudretini temsil ediyordu.

Fakat o gemiler İzmir’in kaderini tayin edemedi. Son sözü o gemilerin arkasındakiler değil, aziz milletimiz söyledi." dedi.

“Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın yürüttüğü bağımsızlık mücadelesi tavizsiz cevaptır"

Tarihten alınan bağımsızlık ruhunun bugün de devam ettiğini savunan Eyyüp Kadir İnan, "Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yürüttüğü bağımsızlık mücadelesi, Türkiye’nin kaderini başka başkentlerin iradesine bağlamak isteyenlere karşı milletimizin verdiği kesin ve tavizsiz cevaptır." ifadelerini kullandı.

Kurtuluşun kahramanlarını andı

İzmir’in kurtuluşunda emeği geçen önemli isimleri ve tüm şehitleri anarak açıklamasını tamamladı: "İzmir’in kurtuluşunun 104’üncü yılında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Yüzbaşı Şerafettin Bey’i, kahraman dört askerimizi ve kurtuluş mücadelemizin bütün kahramanlarını; aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."