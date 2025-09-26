CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçimlere katılımının engellenmesi ihtimali konuşulurken, gözler alternatif isim Mansur Yavaş’a çevrildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın adaylığı üzerine yapılan araştırma dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

ALF Araştırma’dan seçmen eğilimleri çalışması

ALF Araştırma, 8-12 Eylül tarihleri arasında 2 bin katılımcı ile gerçekleştirdiği “Seçmen Eğilimleri Araştırması”nı kamuoyuna açıkladı. Çalışmada yurttaşlara, “Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Mansur Yavaş önde çıktı

Anket sonuçlarına göre, Mansur Yavaş yüzde 54,6 oy oranına ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 45,4’te kaldı. Böylece Mansur Yavaş, Erdoğan’a karşı 9 puanlık bir fark elde etti.

Siyasi gündemde yeni tartışma

Bu sonuçlar, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecine dair yeni bir tartışma yarattı. Mansur Yavaş’ın güçlü oy potansiyeli, olası bir adaylık senaryosunda dengeleri değiştirebilecek bir ihtimal olarak öne çıkıyor.