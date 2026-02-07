Son Mühür- Silivri’de bulunan Marmara Cezaevinde yaklaşık 10,5 aydır tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun korumalarından Bektaş Kamburoğlu, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Gözaltı işleminin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği öğrenildi.

Mali suçlarla mücadele şube ekipleri eve geldi

Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde evinden alınan Bektaş Kamburoğlu’nun adresine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gitti. Ekiplerin evde arama yaptığı ve bazı materyalleri inceleme altına aldığı belirtildi.

Gözaltı nedeni İBB’ye yönelik soruşturma

Kamburoğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturmanın içeriğine ilişkin resmi kurumlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Dilek Kaya İmamoğlu ve ailesinin korumasıydı

Bektaş Kamburoğlu’nun, Ekrem İmamoğlu’nun cezaevine girmesinin ardından eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve ailesinin koruma görevini üstlendiği öğrenildi.