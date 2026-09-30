Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, sosyal medyada paylaşılan bir görüntüsü gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilmişti.

Adliyede sağlık ekipleri müdahale etti

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis eşliğinde Anadolu Adliyesi’ne getirilen Dilan Polat, savcılık katında sorguya alındı.

İfade verme işlemi devam ederken aniden rahatsızlanan Dilan Polat için adliyeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık kontrolünün ardından işlemlerine devam edilen Polat, savcılık tarafından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Polat'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Daha önce dokuz ay boyunca cezaevinde kalmıştı

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, uzun süredir yürütülen kara para aklama ve yasadışı bahis soruşturmalarıyla uzun süredir kamuoyunda tartışılıyor.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamalarından 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan çift, 9 ayı boyunca cezaevinde kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Instagram hesabı erişime kapatıldı

Polat ailesi son olarak, korumaları ve akrabaları olan Can Polat’ın İzmir'in Alaçatı ilçesinde öldürülmesi olayıyla gündeme gelmişti.

Cinayetin ardından gözaltına alınan şüpheli S.A.’nın ifadesinde, "Saldırı öncesi kaldıkları yeri Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımlarından tespit ettim" beyanda bulunmasının ardından kurumlar harekete geçmişti.

İfadenin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan hukuki başvurunun ardından Ankara Sulh Ceza Hakimliği, güvenlik gerekçesiyle Dilan Polat’ın Instagram hesabına erişim engeli getirilmesine hükmetti.