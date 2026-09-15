Çocuğu okula başlayan başarılı oyuncu Hande Soral'ın okul bahçesinde yaşadığı duygusal anlar sosyal medyada gündem olurken, ünlü ismin neden gözyaşlarına boğulduğu takipçileri tarafından hızla araştırılmaya başlandı. Arama motorlarında "Hande Soral neden ağladı?", "Hande Soral'ın oğlunun okul heyecanı" ve "ünlülerin okulun ilk günü paylaşımları" gibi sorgular üst sıralara yerleşti. İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

Uzun ve dinlendirici bir yaz tatilinin ardından okulların yeniden açılması, tüm Türkiye'de olduğu gibi sanat dünyasında da tatlı bir telaşa sahne oldu. Ece Erken, Anıl Altan, Elif Güvendik ve Hande Soral gibi ekranların sevilen yüzleri, çocuklarının yeni eğitim yılı heyecanına ortak olarak bu anları sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaştı. Ancak ekranların sevilen yüzü Hande Soral'ın paylaşımı, diğerlerinden çok daha farklı ve duygu yüklüydü. Çocuğunu ilk kez okul sıralarına yollayan güzel oyuncu, okul bahçesinde yaşadığı o tarifsiz anları takipçilerine aktarırken adeta duygularına esir düştü. Peki, okulun ilk gününde ünlü oyuncuyu hıçkırıklara boğan o anlarda neler yaşandı? Milyonların merak ettiği Hande Soral okul pozu ve dikkat çeken açıklaması...

HANDE SORAL OKULUN İLK GÜNÜ NEDEN AĞLADI?

Yeni eğitim öğretim döneminin ilk gününde oğlunu okula bırakan Hande Soral, annelik içgüdüleriyle oldukça zor ama bir o kadar da gururlu anlar yaşadı. Çocuğunun öğretmeninin elini sıkıca tutarak sınıfa doğru adım atmasını dışarıdan yaşlı gözlerle izleyen ünlü oyuncu, o saniyelerde gözyaşlarına hakim olamadığını itiraf etti. Sadece kendi çocuğu için değil, okul bahçesindeki genel atmosferden de çok etkilendiğini belirten Soral, evladını büyütüp okula yollayan tüm velilerin hissettiği o ortak hüznü kelimelere döktü.

ÜNLÜ OYUNCU HANDE SORAL'DAN GÜLÜMSETEN "ORYANTASYON" İSYANI

Sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine içini döken Soral, okul bahçesinde yaşadıklarını tüm samimiyetiyle anlattı. Oğlunun sınıfa girmesinin hemen ardından ilkokul öğrencilerinin İstiklal Marşı okuduğunu ve saygı duruşuna geçtiğini gören başarılı oyuncu, bu anlarda da kendini tutamayarak yeniden ağlamaya başladığını dile getirdi. Soral o anları, "Sabah tuttu öğretmeninin elinden, girdi sınıfa. Ben bahçede biraz ağladım. Sonra ilkokullar İstiklal Marşı okudu, saygı duruşuna kalktım, yine biraz ağladım." sözleriyle anlattı. Annelik duygularının ne kadar yoğun olduğunu vurgulayan Soral, yaşadığı bu duygusal yoğunluğu esprili bir dille özetlemeyi de ihmal etmedi. İlkokula yeni başlayan çocuklar kadar ebeveynlerin de bu sürece alışmasının zorluğuna dikkat çeken oyuncu, "Bana oryantasyon yapılmadı, keşke yapılsaydı" diyerek hem takipçilerini güldürdü hem de pek çok annenin hislerine tercüman oldu.