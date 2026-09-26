Cuma akşamlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, ekranlara verdiği yaz arasının ardından izleyicilerin gündemindeki yerini koruyor. Televizyon kanallarında yeni yayın döneminin açılması ve dizinin cuma akşamları yayınlanan tekrar bölümleriyle birlikte dizinin takipçileri "Taşacak Bu Deniz 2. sezon başladı mı?", "Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularını araştırmaya koyuldu. Peki, TRT 1'in iddialı yapımı yeni bölümleriyle ne zaman izleyici karşısına çıkacak? İşte 2. sezon takvimine dair tüm detaylar...

TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin sıkı takipçilerinin aylardır sabırsızlıkla beklediği ikinci sezon yayın tarihi netlik kazandı. Çekimleri yoğun tempoda devam eden yapım, yepyeni gelişmeler ve sürprizlerle dolu bir sezonla geri dönüyor. Yapılan resmi yayın planlamasına göre Taşacak Bu Deniz dizisi, 2. sezonuna 2 Ekim Cuma günü başlayacak.

TAŞACAK BU DENİZ 32. BÖLÜM HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

TRT 1 ekranlarında cuma akşamları saat 20.00'de yayınlanan dizinin yeni sezon ilk bölümü olan 32. bölüm, 2 Ekim Cuma akşamı izleyiciyle buluşacak. Kanal yönetimi yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdürürken, dizinin hayranları önümüzdeki cuma akşamından itibaren her hafta saat 20.00'de yeni bölümleri takip edebilecek.

TAŞACAK BU DENİZ İLK SEZON NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPTI?

İlk sezonunda cuma akşamları reyting listelerinde adından söz ettiren yapım, 5 Haziran 2026 tarihinde yayınlanan 31. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Yaklaşık 4 aylık yayın arasının ardından ekip, 2 Ekim Cuma gününden itibaren her hafta yeni maceralarla cuma akşamları ekran macerasını sürdürecek.