YENİ Parti, Üsküdar Belediyesi’nde yaşanan başkan vekilliği seçiminin ardından miting kararı aldı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK), Üsküdar’daki seçim süreci ve son gelişmeler değerlendirildi. Toplantının ardından,yaşanan sürece tepki amacıyla 12 Eylül Cumartesi akşamı Üsküdar’da miting düzenlemesi kararlaştırıldı.

MYK toplantısında, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından başlayan başkan vekilliği süreci de ele alındı. Daha önce gerçekleştirilen başkan vekili seçiminin yargı kararıyla iptal edilmesinin ardından bugün yeniden sandık kurulmuş, yapılan oylama sonucunda AK Parti’nin adayı Dündar Ziya Gültekin başkan vekili seçilmişti.

YENİ Parti yönetimi, Üsküdar’da yaşanan gelişmelerin arından konuyu MYK gündemine taşıdı. Toplantıda, belediyedeki seçim süreci ve ortaya çıkan siyasi tablo değerlendirilirken, sürece karşı kamuoyunda mesaj vermek amacıyla miting yapılması kararlaştırıldı.

Seçim süreci ve olaylar

Üsküdar Belediyesi’nde başkan vekilliği seçimi, daha önce yapılan oylamaya ilişkin itirazların ardından yeniden gündeme gelmişti. CHP ile YENİ Parti grupları, 5 Eylül’de yapılması planlanan ilk yenileme saçiminde, gözaltındaki belediye meclis üyelerinin oy kulanabilmelerini sağlamak amacıyla oylamaya katılmama kararı almıştı. Yeterli çoğunkuğun sağlanamaması üzerine seçim 8 Eylül’e ertelenmişti.

Bugün gerçekleştirilen seçimde ise CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ile AK Parti’nin adayı Dündar Ziya Gültekin yarıştı. Dördüncü tur sonunda AK Parti adayı Gültekin’in seçimi kazanmasıyla Üsküdar Belediyesi’nde başkan vakiliği AK Parti’ye geçti. Seçimin ardından YENİ Parti üyeleri belediye önünde kararı protesto etti.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre de seçim öncesinde yaptığı açıklamada Üsküdar’daki gelişmelere tepki göstermişti. Emre, Üsküdar Belediyesi’nin “işgal edildiğini” savunarak yaşananların anayasal düzen ve demokrasi açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti. Ayrıca VHP ile YENİ Parti’nin daha önce seçim sürecinde ortak hareket etmesine ilişkin soruya yanıt veren Emre, “Bizim butlanla hareket etmek gibi bir şeyimiz yok” demişti.

YENİ Parti MYK’sında alınan karara göre parti, 12 Eylül Cumartesi akşamı Üsküdar’da miting düzenleyerek yaşanan sürece ilişkin tepkisini meydanda gösterecek. Mitingin saat ve yer gibi ayrıntıları ise daha sonra açıklanacak.

