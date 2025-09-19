Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 21 Eylül’de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için başlatılan süreç Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) kadar taşındı. CHP’li bir delege, önce Çankaya İlçe Seçim Kuruluna başvuruda bulundu ancak talep reddedildi. Bunun üzerine Ankara İl Seçim Kurulu’na yapılan itiraz da “karar verilmesine yer olmadığı” gerekçesiyle geri çevrildi.

İl ve ilçe kurullarından sonuç alamayan delege, süreci bu kez “tam kanunsuzluk” iddiasıyla YSK’ye taşıdı. Kurul, konuyu görüşmek üzere saat 15.30’da toplandı.

YSK kararını açıkladı

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, iptal talebinin reddedildiğini duyurdu. Yener, “Kurulumuzda yapılan toplantı sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi’nin pazar günü yapılacak 22. Olağanüstü Kurultayı’nın tam kanunsuzluk nedeniyle talebin reddine karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Böylece CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nın 21 Eylül Pazar günü yapılması kesinleşmiş oldu.

CHP’den ilk tepki

YSK’nin kararının ardından CHP cephesinden ilk değerlendirme Grup Başkanvekili Murat Emir’den geldi. Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bizi aylardır meşgul etmeye çalıştıkları bu suni ve kurgu gündem artık tamamen sona ermiştir” dedi.

"Kurultayın önünde engel kalmadı"

Murat Emir, açıklamasında YSK’nin aldığı kararın CHP’nin kurultay sürecinin önünde hiçbir engel olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Emir, “Bu süreç, CHP’nin kurultaylarının mahkemelerde tartışılmasını amaçlayanların hayallerini bir kez daha yerle bir etmiştir” ifadelerini kullandı.

"Demokrasi mücadelesi sandıkta verilir"

CHP Grup Başkanvekili Emir, kurultay sürecine ilişkin şu çağrıda bulundu:

“CHP’de yönetimler, delegeler tarafından seçilir ve yine delegelerin kararıyla görevleri sona erer. Mahkemelerde ve seçim kurullarında kapı kapı gezen herkesi, 21 Eylül’de kendilerini delegenin iradesine teslim etmeye ve bu büyük demokrasi yarışına bekliyoruz. Demokrasi mücadelesi sandıkta verilir.”