Son Mühür - ABD/İsrail-İran savaşı devam ederken, ABD istihbarat raporundan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Raporda, savaş sona erse bile küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın kısa vadede yeniden açılmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

Batılı askeri uzmanlar, İran’ın kontrolündeki boğazın askeri güçle açılmasının “imkansız” olduğunu değerlendirirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın çağrılarına rağmen hem ABD hem de Batılı ülkelerin boğazın yakın zamanda açılmayacağı görüşünde birleştiği ifade edildi.

İran stratejik üstün durumda

Dünya petrol sevkiyatının yaklaşık beşte birinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı’nda kontrolü elinde tutan İran’ın, bu gücü en önemli kozlarından biri olarak kullandığı belirtiliyor. ABD istihbaratına göre, İran’ın bu hakimiyetinin askeri yöntemlerle kırılması mümkün görünmüyor. Raporda, savaş sona erse dahi boğazın büyük ölçüde kapalı kalmaya devam edeceği ifade edilirken, İran’ın sınırlı geçişlere izin vererek ekonomik gelir sağladığı öne sürülüyor.

Bloomberg’in aktardığına göre İran, bazı gemilerin geçişine ücret karşılığında izin veriyor. Çin, Hindistan, Pakistan, Türkiye ve Fransız şirketlerine ait gemilerin boğazdan geçebildiği, buna karşılık ABD ve müttefiklerine bağlı gemilere izin verilmediği belirtiliyor. Geçiş yapan gemilerin ise İran’a 2 milyon dolara kadar ödeme yaptığı iddia ediliyor.

Enerji krizi patlak verdi