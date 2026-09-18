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Eğitim hayatına İzmir Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Radyo ve Televizyon Bölümü’nde eğitim alarak başladı. Gazetecilik sektörüne duyduğu ilgiyi meslek hayatına taşıyarak 2022 yılında gazeteciliğe adım attı. Son Mühür internet haber sitesinde internet haber editörü olarak görev yapmaktadır.

Gelişmelerin ardından CHP Denizli İl Başkanlığı ivedilikle harekete geçti. Yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağıran il başkanlığı, olayın hassasiyeti sebebiyle Süleyman İnce’yi ilçe başkanlığı görevinden alma kararı verdi. İnce hakkında disiplin sürecinin de başlatıldığı öğrenildi.

Savcılık sorgusu sonrası hakim karşısına çıkarılan İnce, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik güçlerinin ev ve bahçe genelinde gerçekleştirdiği aramalarda toprağa dikili halde 20 kök kenevir, yüklü miktarda esrar maddesi ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen bir adet hassas terazi bulundu.

Edinilen bilgilere göre; jandarma ekipleri 65 yaşındaki Süleyman İnce’nin uyuşturucu madde imal ettiği yönündeki ihbarı doğrultusunda fiziki takip başlattı. Elde edilen delillerin ardından İnce’nin ikametine baskın yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ihbar üzerine başlattığı çalışma, ilçe başkanının tutuklanması ve partiden ihraç edilmesiyle yeni bir boyut kazandı.

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