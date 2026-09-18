Denizli’nin Kale ilçesi, CHP İlçe Başkanı Süleyman İnce’ye yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla gündemde.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ihbar üzerine başlattığı çalışma, ilçe başkanının tutuklanması ve partiden ihraç edilmesiyle yeni bir boyut kazandı.
Evinde ve bahçesinde arama yapıldı
Edinilen bilgilere göre; jandarma ekipleri 65 yaşındaki Süleyman İnce’nin uyuşturucu madde imal ettiği yönündeki ihbarı doğrultusunda fiziki takip başlattı. Elde edilen delillerin ardından İnce’nin ikametine baskın yapıldı.
Güvenlik güçlerinin ev ve bahçe genelinde gerçekleştirdiği aramalarda toprağa dikili halde 20 kök kenevir, yüklü miktarda esrar maddesi ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen bir adet hassas terazi bulundu.
Mahkeme tutuklama kararı verdi
Gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürülen Süleyman İnce, buradaki işlemlerinin bitirilmesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası hakim karşısına çıkarılan İnce, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CHP İl Başkanlığı olağanüstü toplandı
Gelişmelerin ardından CHP Denizli İl Başkanlığı ivedilikle harekete geçti. Yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağıran il başkanlığı, olayın hassasiyeti sebebiyle Süleyman İnce’yi ilçe başkanlığı görevinden alma kararı verdi. İnce hakkında disiplin sürecinin de başlatıldığı öğrenildi.