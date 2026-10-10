Eyüpsultan Belediyesi’nde Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in tutuklanmasının ardından boşalan başkan vekilliği görevi için belediye meclisinde seçim yapıldı. Dört tur süren oylamanın sonunda CHP ve YENİ Parti’nin adayı Cafer Parlak, 19 oy alarak Eyüpsultan Belediye Başkan Vekili oldu. Cumhur İttifakı’nın adayı Muhammed Çakır ise 16 oy aldı.

Seçim, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından gerçekleştirildi. İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda belediye meclisi yeni başkan vekilini belirlemek üzere toplandı.

Dördüncü turda sonuç belli oldu

Başkan vekilliği seçiminde CHP ve YENİ Parti’nin adayı Cafer Parlak ile Cumhur İttifakı’nın adayı Muhammed Çakır yarıştı. Belediye meclisindeki dağılım CHP-YENİ Parti grubunda 23, AK Parti’de 11, MHP’de ise 3 üye şeklinde bulunuyor.

İlk turda Cafer Parlak 21 oy alırken, Muhammed Çakır 15 oyda kaldı. Bir oy geçersiz sayıldı. İkinci turda da Parlak 21, Çakır 16 oy aldı.

Üçüncü turda ise iki aday 18’er oy alarak eşitliği bozamadı. Geçersiz oylar üzerinden AK Parti grubu itirazda bulundu. Dördüncü turda yapılan oylama sonucunda Cafer Parlak 19 oyla seçimi kazanırken Muhammed Çakır 16 oy aldı.

Müslim Sarı’dan seçim sonrası açıklama

CHP’li Müslim Sarı, Cafer Parlak’ın başkan vekili seçilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarı, tutuklanan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in ve Eyüpsultan halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye sahip çıktıklarını belirterek seçim sonucunu değerlendirdi.

Sarı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Eyüpsultan Belediyesi Başkan Vekilliği seçiminde adayımız Cafer Parlak seçildi.

Tutuklanan Belediye Başkanımız Mithat Bülent Özmen’in ve Eyüpsultan halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye sahip çıkan belediye meclis üyelerimizi, örgütümüzü ve Başkan Vekilimiz Cafer Parlak’ı kutluyorum. Eyüpsultan halkının iradesi yine Eyüpsultan’da kaldı.”

Mithat Bülent Özmen tutuklanmıştı

CHP’li Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, 6 Ekim’de yürütülen soruşturma kapsamında “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak”, “rüşvet almak” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” iddialarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özmen’in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi, başkan vekilini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Seçim günü belediye binası çevresinde çok sayıda polis ve TOMA konuşlandırıldı. Gazetecilerin belediye binasına alınmadığı bildirildi. Dördüncü turda sonuçlanan oylamayla birlikte Eyüpsultan Belediyesi’nin yeni başkan vekili Cafer Parlak oldu.