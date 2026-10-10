Ataşehir Belediyesi başkan vekili seçimi, CHP grubunun meclis oturumuna katılmama kararı almasıyla Cumhur İttifakı kontrolünde gerçekleşti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in duyurduğu ortak aday Serdar Orhan, sandıkta tek başına yarıştı. Oylama maratonu dört tur boyunca sürdü.
Oturumda 5393 sayılı Belediye Kanunu maddeleri işletildi ve 20 meclis üyesinin katılımıyla karar yeter sayısına ulaşıldı. Sandıktan çıkan sonuçla birlikte Ataşehir'de yönetim koltuğu el değiştirerek AK Parti saflarına geçti. İlçede yeni bir dönem başladı.
Ataşehir Belediyesi başkan vekili kim oldu?
Ataşehir Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada dört tur boyunca 18 oy alan Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan yeni başkan vekili seçildi. Salonda bulunan iki bağımsız üye tercihini boş oydan yana kullandı. Seçim sonucu tutanaklara resmen işlendi.
CHP'li 17 meclis üyesi salona gelmeyerek süreci boykot etti. Üyelerden üçünün kısıtlı statüde bulunması sebebiyle muhalefet cephesi sayısal üstünlüğünü kaybetti. Cumhur İttifakı 18 üyesiyle salonda tam kadro durarak zaferi göğüsledi.
Meclis aritmetiği ve oylama tablosu
Belediye meclisinde seçim öncesi yaşanan istifalar dengeleri kökten sarstı. AK Parti 16, MHP 2 sandalye ile 18 kişilik ittifak gücünü korurken, bağımsız kalan iki üye oturum yeter sayısının aşılmasını sağladı.
|Unvan ve parti
|Meclis dağılımı
|Seçim oyları
|AK Parti
|16 üye
|18 kabul (İttifak)
|CHP
|17 üye (Katılmadı)
|0 oy
|MHP
|2 üye
|Serdar Orhan desteklendi
|Bağımsız üyeler
|2 üye
|2 boş oy
Dört turun tamamında da 18 oy toplayan Serdar Orhan, mevzuatın aradığı salt çoğunluk şartını rahatlıkla aştı. Sayım bitince salonda alkış koptu.
Seçimi tetikleyen tutuklama dalgası ve Serdar Orhan'ın kariyeri
İlçedeki kriz, 31 Mart seçimini kazanan Onursal Adıgüzel'in ardından göreve gelen Murat Güneş'in de adli soruşturma neticesinde cezaevine gönderilmesiyle patlak verdi. İçişleri Bakanlığı'nın uzaklaştırma kararı sandığı zorunlu kıldı.
1990 İstanbul doğumlu olan ve Medeniyet Üniversitesi'nde yerel yönetimler alanında yüksek lisans yapan Serdar Orhan, gençlik kollarından bu yana teşkilatta ter döküyor. Yeni başkan vekili mazbatasını alarak mesaiye başladı.