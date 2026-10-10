İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara’da düzenlenen “İYİ Gelecek İçin Emek Çalıştayı”nda yaptığı konuşmada ekonomi ve çalışma hayatındaki sorunları gündeme taşıdı. Türkiye’de enflasyon, ücretler ve emeklilerin gelir düzeyi üzerinden değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, kamuoyunun gündemindeki fon soruşturmasına ilişkin de önemli açıklamalar yaptı.

İhmali ve sorumluluğu bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Dervişoğlu, soruşturmanın kapsamlı biçimde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Dosyanın birkaç kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandırılmasına karşı olduklarını ifade eden Dervişoğlu, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Meclis’te komisyon kurulması konusundaki taleplerinden vazgeçmeyeceklerini bildirdi.

“Bu erime, orta sınıfı yok ediyor”

Çalıştayda dünya genelinde çalışma hayatının ve emek düzeninin önemli değişimlerden geçtiğini belirten Dervişoğlu, Türkiye’deki ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pandemi sonrasında dünyanın büyük bölümünde enflasyonun yüzde 2-3 seviyelerine gerilediğini, Türkiye’de ise eylül ayı enflasyonunun yüzde 29,73 olarak açıklandığını hatırlattı.

Gençlerin işsizlikle mücadele ettiğini, asgari ücretin ise ailelerin geçimini sağlamakta yetersiz kaldığını dile getiren Dervişoğlu, ücretlerdeki gerilemenin yalnızca çalışanları değil, toplumun ekonomik yapısını da etkilediğini savundu.

Dervişoğlu, asgari ücret ve ortalama ücretler arasındaki farkın giderek kapanmasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Asgari ücret açlık sınırına doğru giderken ortalama ücretler de asgari ücrete doğru eriyor. Bu erime demokrasinin vazgeçilmezi olan orta sınıfı da yok ediyor.”

“Adalet, en düşükte eşit demek değildir”

Kamu istihdamındaki artışa da değinen Dervişoğlu, 2002 yılında 2,7 milyon düzeyinde bulunan kamu çalışanı sayısının 2026 yılının ikinci yarısı itibarıyla 5 milyon 400 binin üzerine çıktığına dikkat çekti.

Emeklilerin gelir düzeyi üzerinden de eleştirilerde bulunan İYİ Parti lideri, uzun yıllar yüksek prim ödeyen emeklilerle çok daha düşük prim ödemiş kişilerin benzer maaş seviyelerine yaklaştırılmasının adaletsizlik yarattığını savundu.

Dervişoğlu, emeklilerin yaşadığı gelir kaybına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Yıllarca yüksek prim ödemiş emekliyle neredeyse hiç prim ödememiş olan aynı tabana doğru itilmiş ve sıkıştırılmıştır. Adalet en düşükte eşit demek değildir.”

Fon soruşturması için savcılığa suç duyurusu

Dervişoğlu’nun çalıştayda öne çıkan açıklamalarından biri de kamuoyunda tartışılmaya devam eden fon soruşturmasıyla ilgili oldu. Sürecin yalnızca belirli yönleriyle ele alınmasına karşı çıkan Dervişoğlu, İYİ Parti olarak ihmali ve sorumluluğu bulunduğunu değerlendirdikleri kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Soruşturmanın kapsamının geniş tutulması gerektiğini belirten Dervişoğlu, mağduriyetlerin ortaya çıkarılması ve sorumluların belirlenmesi konusunda sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Dervişoğlu, konunun birkaç fon yöneticisinin tutuklanmasıyla kapatılmasına izin vermeyeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İYİ Parti olarak ihmali ve sorumluluğu bulunan herkes hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu dosyanın birkaç fon yöneticisinin tutuklanmasıyla kapatılmasına, faturanın yine milletin sırtına yıkılmasına asla izin vermeyeceğiz.”

TBMM’de komisyon kurulması için ısrarcı olacaklar

Çalıştayın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, fon soruşturmasının yalnızca kamuoyunda öne çıkan kişiler ve tartışmalar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti. Meselenin magazin boyutuyla ilgilenmediklerini belirten Dervişoğlu, yaşananları sistemsel bir sorun olarak gördüklerini söyledi.

Süreçte ortaya çıkan bilgi kirliliğinin sorumluluğunun, süreci yönetenlerde olduğunu savunan Dervişoğlu, kamuoyunun doğru ve kapsamlı biçimde bilgilendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

İYİ Parti lideri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde siyasi partilerin eşit sayıda temsilciyle yer alacağı bir araştırma komisyonu kurulması talebini yineledi. İlgili bürokratların ve hükümet yetkililerinin de kamuoyunu aydınlatacak bir mekanizmayı gecikmeden oluşturması gerektiğini belirten Dervişoğlu, fon soruşturmasının bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulması için girişimlerini sürdüreceklerini kaydetti.