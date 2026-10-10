Son Mühür- Ataşehir Belediyesi bugün yine oldukça hareketliydi. Ataşehir Belediyesi’nde Başkan Vekili Murat Güneş’in tutuklanmasının ardından yapılması beklenen başkan vekilliği seçimi başlanmıştı. CHP ve YENİ Parti gruplarının aday çıkarmama ve seçime katılmama kararı aldığı bildirilmesinin ardından seçimde AK Parti'nin adayı Serdar Orhan tek aday olarak yer aldı. Başkan vekilliği seçimi için belediye meclisi toplandı. CHP ve YENİ Parti üyeleri oturuma katılım sağlamadı. AK Parti, MHP VE bağımsız üyelerin salona gelmesi salt çoğunluk sağlandı.

Yapılan oylama sonucunda sadece 2 boş oy çıktı. Başka aday olmadığı için kalanların hepsi Serdar Orhan'a oy verdi. İkinci turda da aynı sonuç çıktı. Üçüncü tura geçildi. Bu sonuçla birlikte Ataşehir Belediyesi AK Partiye geçti.

Operasyon öncesinde CHP’li 6 meclis üyesinin AK Parti’ye katılması, Ataşehir Belediye Meclisi’ndeki sandalye dağılımını değiştirdi. Seçimden önce yaşanan son gelişmede ise CHP’li meclis üyesi Ekrem Köse partisinden ayrılarak bağımsız olarak görevine devam etme kararı aldı.

Paylaşılan son bilgilere göre Cumhur İttifakı’nın 18, CHP-YENİ Parti grubunun 14, bağımsız üyelerin ise 3 oy hakkı bulunuyor.