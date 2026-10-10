İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında verilen adli kontrol kararında değişikliğe gidildi. İlk olarak imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla serbest bırakılan iki gazeteci için savcılığın yaptığı itirazı değerlendiren 4. Sulh Ceza Hâkimliği, ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmetti.

‘Şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağırıldılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Murat Ağırel ve İsmail Saymaz, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları iddiasıyla “dezenformasyon” suçlaması yöneltilerek şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İki gazeteci, bugün adliyeye giderek soruşturma kapsamında ifade verdi.

Savcılık karara itiraz etti

İfadelerinin ardından nöbetçi 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Ağırel ve Saymaz hakkında imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın karara itiraz etmesi üzerine dosyayı inceleyen 4. Sulh Ceza Hâkimliği, iki gazeteci hakkında ev hapsi tedbiri uygulanmasına karar verdi.