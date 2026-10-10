Her çıkışında insanı daha da şaşırtmayı başaran ABD Başkanı Donald Trump, New York eyaletindeki Syracuse şehrinde düzenlenen bir ara seçim mitinginde konuştu. Nobel Barış Ödülü’nün kendisine değil de bir başkasına verilmesine tepki gösteren Trump şu ifadeler kullandı:

“8 savaşı bitirdim” dedi, İran’ı tehdit etti

"8 savaşı bitirdim. Ancak görüyorsunuz ki Nobel Barış Ödülü'nü adını hiç duymadığım, kimsenin de duymadığı gizemli birine verdiler. Rusya, Ukrayna. Hepsini halledeceğiz. Ve bu hızlıca gerçekleşiyor. Size şunu söyleyeyim, İran savaşı da öyle ya da böyle çok hızlı bir şekilde bitecek. Ya bize istediğimiz her şeyi verirler ya da varlıkları sona erer. Bunu biliyorlar."

“8 Nobel ödülümüz olmalıydı”

Norveç’in Nobel Barış Ödülü’nü tarihteki en başarılı sicile vermediğini hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade eden Trump, "Sona erdirdiğim 8 savaş için değil, her bir savaş için ayrı ayrı, 8 Nobel ödülümüz olmalıydı. Ancak Nobel Barış Ödülü'nü ABD’ye vermemiş olmaları, Norveç'in ve tüm diğerlerinin ülkemizi nasıl sömürdüğünün bir başka işaretidir" değerlendirmesinde bulundu.