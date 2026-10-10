Son Mühür - Takvimler 16 Temmuz’u gösterirken "Ahbap" soruşturması olarak bilinen dosyada yeni bir gelişme gündeme gelmişti. Avukat Eve Güner cezaevine gönderilmişti. 16 Temmuz'da cezaevine gönderilen Güner, yaklaşık üç aylık tutukluluğun ardından serbest bırakıldı.

Güner’e yöneltilen suçlamalar

Avukat Ece Güner’in soruşturma kapsamında suçlamaları ise şunlar olmuştu:

“suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “görevi kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”

Ahbap ve Haluk Levent açıklaması

Tutuklu olduğu süre boyunca açıklamalar yapan Avukat Ece Güner, Ahbap Derneği veya derneğin kurucusu Haluk Levent ile suç teşkil edecek herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını ifade etmişti.

Para hareketlerine ilişkin borç savunması

Ortaya çıkan ve soruşturma dosyasına giren para hareketlerini ise Güner, kişisel bir borç olmasından kaynaklandığını ileri sürmüştü.

Peki, Ece Güner kimdir?

Ece Güner, 1969’da Ankara’da dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarının büyük kısmını Fransa’da geçiren Güner, hukuk öğrenimini Paris’teki Faculté de Droit et de Sciences Économiques de Paris’te sürdürdü. 1992 yılında mezun olduğu belirtilen ve bugün Paris-Panthéon-Assas Üniversitesi olarak bilinen kurumun ardından meslek hayatına hukuk alanında adım attı.