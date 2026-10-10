Son Mühür- Türkiye gündemini bir hayli sarsan fon soruşturması hakkında ortaya atılan iddialar her geçen gün büyüyor. Geçtiğimiz günlerde de YENİ Parti İzmir milletvekili Ümit Özlale’nin çarpıcı bir konuşması oldu. Özlale konuşmasında 2 bakanın adını geçirerek olay yaratacak iddialar ortaya attı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş bu iddiaları yalanlayarak Özlale’ye suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

Nagehan Alçı’dan Özlale’ye eleştiri

Gelişmeler sonrası İsmail Saymazın da ifade verdiğini açıklayan Gazeteci Nagehan Alçı Özlale’yi eleştirdi. Gazeteciliğin ciddiyetle yapıldığını ancak bazı noktalarda hata yapılabileceğinden bahseden Alçı, “sizin dokunulmazlığınız var diye her şeyi ortaya atıyorsunuz, sonra gazetecileri yakıyorsunuz” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Gazetecilik, çok ciddiyetle birkaç kaynaktan teyit ederek bazı şeyleri paylaşmayı gerektirir ama gazeteciler de hata yapabilir. O yüzden yani buna gerek olmadığını düşünüyorum. Elbette bilgi, belge, yanlış bir şey varsa düzeltmesini bilir arkadaşlar. Farklı bir ajandayla hareket eden birileri varsa bakın, onu bilmiyorum ama burada bu kadar toplumun birebir takip ettiği bir hadiseyle ilgili biz gazeteciler de işimizi yapmaya çalışıyoruz diye düşünüyorum. İşte o yüzden bakın, siyasilerin, madem ortam bu, kardeşim, sizin dokunulmazlığınız var diye her şeyi ortaya atıyorsunuz, sonra gazetecileri yakıyorsunuz.”

“Ümit Bey’in özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum”

Sözlelerine Ümit Özlale’nin gazetecilerden ve bakanlardan özür dilemesi gerektiğini düşündüğünü ifade eden Alçı sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu yazık, günah değil mi? Yani ben açıkçası Ümit Bey’in öncelikle gazetecilerden ve her yer başta tabii Mahinur Göktaş’tan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan ve gazeteci arkadaşlardan özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum. Gazetecilerin başına bu yüzden geldi. İsmail Saymaz tamamen bu nedenle ifadeye çağrıldı. O yüzden biraz daha sorumluluk demek istiyorum.”