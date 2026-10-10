Son Mühür / Dilek Çakır Durak – Konak Belediyesi ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) arasında yapılan iş birliği protokolüyle birlikte bu kez babalara yönelik bir program başladı. Çocukların gelişimini desteklemek ve aile içi ilişkileri daha da kuvvetlendirmek için hayata geçirilen Baba Destek Programı (BADEP) Toros Sosyal Tesisleri’nde başladı.

Mutlu Çocuklar Oyun Evleri’ne gelen çocukların babalarına yönelik düzenlenen programa ilk etapta 26 baba dahil oldu. Kendilerini geliştirerek çocuklarıyla daha iyi bir iletişim kurmayı hedefleyen babalar Baba Destek Programı Uygulayıcısı Psikolojik Danışman Volkan Ezeli’nin gözetiminde ilk eğitimlerini yaptı. BADEP programının 20 yıldır uygulayıcısı olan Ezeli, “BADEP programı da çocukla yakın ilişki kurmak, daha iyi iletişim kurmak, çocuğun gelişimine katkı sunmak üzerine geliştirilmiş bir program. 13 haftalık bir oturumla gerçekleşiyor. Programın sonunda babalar, programı tamamladıklarına dair katılım belgelerini alıyor” diye konuştu.

Sağlıklı iletişim, sağlıklı evler

Baba Destek Programı (BADEP), ebeveynlerin çocuk gelişimine dair bilgi düzeylerini ve farkındalıklarını yükseltmeyi, çocuklarıyla güçlü iletişim bağı kurmalarını, pozitif disiplin anlayışını benimsemelerini ve hane içinde daha eşitlikçi bir yaklaşım sergilemelerini amaçlıyor.

AÇEV'in gönüllü eğitmenleri yönlendiriciliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde; çocukların zihinsel, duygusal, bedensel ve sosyal gelişim alanları, nitelikli zaman paylaşımı, ailevi sorumlulukların dengeli dağılımı ve etkili iletişim teknikleri işleniyor. Babaların çocukların bakım, öğrenme ve gelişim süreçlerinde aktif rol almasını teşvik eden çalışma, çocukların sevgi ve güven ortamında yetişmesine zemin hazırlıyor.

Toplam 13 hafta süren sürecin ardından katılım sağlayan babalar sertifikayla ödüllendiriliyor. İlk olarak Toros Sosyal Tesisleri'nde hayata geçirilen programın sonraki adresi ise Beştepeler Sosyal Tesisleri olacak.