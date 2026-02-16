Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, geçtiğimiz hafta partinin Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Gökhan Zeybek’i iki gün boyunca İzmir’de ağırlamasının ardından bu kez başkentte önemli görüşmeler gerçekleştirmek üzere mesai yapacak.

Güç, bugün ve yarın Ankara’da planlanan bir dizi toplantıya katılacağı öğrenildi. İlk durağı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapacağı görüşme olacak. Başkent ziyaretinde ayrıca genel başkan yardımcılarıyla da bir araya gelerek il örgütü ile ilgili güncel konuları masaya yatırması bekleniyor.

Öte yandan CHP'li Güç'ün yarın da partisinin grup toplantısına katılması bekleniyor.

Parti kulislerinde CHP’li Güç’ün Ankara’da yapacağı görüşmelerde İzmir örgütündeki son gelişmeler, kriz yaşayan ilçe teşkilatlarında yürütülen süreçler, saha çalışmaları gibi başlıkların gündeme geleceği öne sürüldü.