Avrupa ülkelerinde yaşanan vize sıkıntısı, İzmir’den yurt dışına çıkmak isteyenlerin alternatif rotalara yönelmesine neden oldu. Balkan ülkeleri arasında Kuzey Makedonya son dönemde daha fazla konuşulmaya başladı. Ülkeye tatil amacıyla gidenlerin yanında yatırım ve iş imkanlarını araştıranlar da bulunuyor. Vizesiz seyahat hakkı, vergi oranları ve yaşam maliyetleri bu ilgide belirleyici oluyor.

Türk vatandaşları 90 güne kadar vizesiz kalıyor

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, umuma mahsus pasaportla Kuzey Makedonya’ya vizesiz giriş yapıyor.

Uygulama kapsamında ülkede 180 günlük dönem içerisinde toplam 90 güne kadar vizesiz kalınıyor. Bu kolaylık, kısa tatillerin yanı sıra iş ve yatırım amacıyla yapılan ziyaretlerin de önünü açıyor.

Vergi oranı yüzde 10 seviyesinde

Kuzey Makedonya’yı yatırım açısından öne çıkaran başlıklardan biri de vergi sistemi. Ülkede gelir ve kurumlar vergisi yüzde 10 oranında uygulanıyor.

Makedon Dinarı'nın kullanıldığı ülkede yaşam maliyetlerinin görece düşük olması da Türkiye’den gidenlerin dikkatini çekiyor. Bazı ziyaretçiler tatilin ardından iş ve konut seçeneklerini araştırmaya başlıyor.

40 bin Euro detayı ilgiyi artırıyor

Gayrimenkul tarafında ise 40 bin Euro sınırı öne çıkıyor. Referans metindeki bilgilere göre, bu tutar ve üzerinde gayrimenkul satın alan yabancılara 1 yıllık yenilenebilir oturum izni veriliyor.

Bu nedenle Kuzey Makedonya’ya kısa süreli seyahat eden bazı vatandaşların daha sonra konut piyasasını araştırdığı belirtiliyor. Tatil planı kimi zaman yatırım arayışına dönüşüyor.

Üsküp ve Ohrid öne çıkıyor

Ülkeye gidenlerin tercih ettiği yerlerin başında başkent Üsküp bulunuyor. Tarihi ve turistik yapısıyla bilinen Ohrid de ziyaretçilerin yöneldiği şehirler arasında yer alıyor.

Osmanlı döneminden kalan eserler ve Türkiye ile olan kültürel yakınlık da Kuzey Makedonya’ya ilgiyi besliyor.

Vizesiz giriş kolaylığı, yüzde 10 vergi oranı ve gayrimenkul yatırımı üzerinden sunulan oturum seçeneği, Kuzey Makedonya’yı İzmir’den gidenler için yalnızca bir tatil noktası olmaktan çıkarıp yatırım ve yaşam alternatifi haline getiriyor.