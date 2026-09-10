Son Mühür / Atakan Başpehlivan Derinleşen ekonomik kriz ve Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in özellikle KOBİ'leri zorlayan yüksek faiz politikalarının yansımaları İzmir'de yoğun bir şekilde hissediliyor. Özellikle kent esnafının yararına yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, ağırlaşan koşulların toplum ve esnaf üzerindeki etkilerini değerlendirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Esnaf yaz ayını mutsuz geçirdi"

Kemeraltı esnafının yaz sezonunu mutsuz geçirdiğini kaydeden ve bu yıl 95'incisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nın pozitif etkilerinin esnafa yansımadığını vurgulayan Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkan Semih Girgin, "Hem düğün derneklerin, hem de turizmin bereketi ne yazık ki bu sene Kemeraltı esnafına yağmadı.

Alım gücüyle ilgili ciddi sorunlarımız var. Kent ekonomisinin ürettiği rakamlar şehir merkezine yaramıyor. Önümüz kış okullar açılıyor, yakacak masrafı, giyim masrafı ister istemez hepsi katlanacak. Biz yazı mutsuz geçirdik, şu anda fuar hareketliliği var. Fuarın da çarşımıza yarayacağını düşünüyorduk, bu konuyla ilgili iyimserdik ancak beklediğimiz gibi olmadı.

İnsanlar çünkü akşama doğru fuara geçiyorlar ve oradaki yemek kültürü ister istemez esnafları da yoruyor. Duyuyorum ki dışarıdan gelen yemek kültürü kendi işletmelerimizi yıpratıyor. Bu İzmir'e özgü bir durum mu biz de çözemiyoruz ancak şunu söylemek mümkün genel bir durağanlık var" dedi.

"Piyasada her şey kilitlenmiş durumda"

Son olarak, özellikle yüksek faiz oranlarının başta esnaf olmak üzere tüm vatandaşı zorladığını savunan Başkan Girgin, piyasa şartlarının esnetilmesi gerektiğini savunarak, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmelerini şu sözlerle sürdürdü: "Bunu aşmak için insanların cebindeki paranın çoğalması gerekiyor, piyasa şartlarının esnetilmesi gerekiyor.

Yüksek faiz oranlarında özellikle para başka yere kaçıyor. Her şey kitlenmiş durumda, parası olanın para kazandığı bir dönemdeyiz. Sıcak para çekilince esnafın ayakta kalması ister istemez zorlaşıyor. Problemlerle ilgili önlem alınması gerekiyor. Hepimiz bu hayatın içerisinde bu topraklarda yaşamaya çalışıyoruz, beklentiler bu yöndedir. Esnaf artık ayakta kalmak ve evladının geleceğini rahatlatmak istiyor"