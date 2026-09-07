Beste Temel / Son Mühür - Çeşme Cumhuriyet Meydanı ve Çeşme Amfi Tiyatro başta olmak üzere kentin farklı noktalarında düzenlenen organizasyonlar her yaştan vatandaşı bir araya getirdi. Yetişkin atölyelerinden gezici basketbola, pickleball ve labirent oryantiringden Kent Enstitüsü Modern Dans Gösterisi’ne kadar uzanan zengin program festival boyunca ilçeyi hareketlendirdi.

Mert Demir ve Fulya Atıl sahne aldı

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalin ilk gününde Fulya Atıl, ikinci gününde ise Mert Demir sahneye çıktı. Mert Demir konserinde Çeşme Amfi Tiyatro tamamen dolarken, binlerce kişi sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Konser öncesinde performans sergileyen DJ Ismyra da katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

“Çeşme’nin her yerinde sanat, müzik ve birliktelik vardı”

Festival coşkusunu değerlendiren Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, iki gün boyunca kentin dört bir yanında yaşanan atmosferden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve “Çok güzel, çok renkli ve dolu dolu iki gün yaşadık. Dans, müzik, spor ve sanatın iç içe geçtiği festivalimizde Çeşme’nin her köşesinde ayrı bir heyecan vardı. Amfiden meydanlara, sokaklardan etkinlik alanlarına kadar kentimizin her yerinde sanat ve birliktelik vardı.” dedi.

"Çeşme'yi birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz"

Festivalin kentin ortak buluşma noktası olduğunu vurgulayan Denizli, “Binlerce komşumuzla birlikte aynı heyecanı, aynı mutluluğu paylaştık. Çocuklarımız, gençlerimiz, büyüklerimiz hep birlikte eğlendi. Çeşme’nin enerjisini, kültürünü ve birlikte olma duygusunu iki gün boyunca hep beraber yaşadık.” şeklinde konuştu.

Başkan Denizli, organizasyona katkı sunan sanatçılara, emek veren belediye personeline ve katılan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, “Bu güzel coşkuyu bizimle paylaşan tüm komşularımıza teşekkür ediyorum. Çeşme’yi birlikte güzelleştirmeye, birlikte üretmeye ve birlikte kutlamaya devam edeceğiz.” şeklinde sözlerini tamamladı.