Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz aylarda Buca Belediyesi'ne yürütülen operasyon kapsamında imar uygulamalarına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı.

Tınaztepe Mahallesi 7368 ada 1 parselde bulunan Kent yapı ile ilgili bağımsız bölüm artış ve uygunsuz tadilat yapıldığı iddiasına ilgili olarak inceleme yapıldı. Rapora göre Buca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce söz konusu taşınmaz İçin 16.12.2016 tarih ve 310.05/4911 sayılı imar durumunda; kullanım alanı: TMI, Ayrık Nizam, yapı yaklaşma mesafesi: 5m, kat adedi: 4 kat olarak belirlendi.

Ancak bilirkişi raporunda yer verilen değerlendirmede söz konusu taşınmaz için imar durumunda yer alan plan notlarının imar durumu belgesine işlenmesinin yürürlükteki imar planı kararlarına ve hükümlerine uygun olmadığı değerlendirildiğinden söz konusu taşınmaz için imar planı ile belirlenen kat adedinin 4 uygulanması gerekirken, ruhsatlarda yol sütü kat sayılarının 15 kata çıktığı tespit edildi.

Bilirkişi raporunda, inceleme konusu taşınmazın imar durumunun hazırlanması sırasında plan hükümlerinin yanlış uygulandığı değerlendirmesine yer verildi.

İmar durum belgesine yanlış aktarıldığı belirtildi

Rapora göre, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10 Eylül 1991 tarihli kararıyla onaylanan Buca Kozağaç-Kuruçeşme ve çevresine ilişkin Revizyon Uygulama İmar Planı’nın yürürlükte olduğu dönemde söz konusu parsel “Konut Alanı” kullanımında bulunuyordu. Bu alanda yapılaşma koşulları ayrık nizam, yoldan 5 metre çekme mesafesi ve ada ölçeğinde başvuru yapılması halinde kazanılmış toplam inşaat alanını aşmamak üzere yükseklik serbestisi şeklinde belirlenmişti. Ancak incelemede, taşınmaza ilişkin imar durum belgesine “TM1-Konut ve Ticaret” kullanım kararının işlendiği ve yalnızca “Konut ve Ticaret Seçenekli Konut Alanları” için geçerli olan, ada ölçeğinde başvuru halinde TAKS 0,40 ve yükseklik serbestisi sağlayan plan notunun bu parsele uygulandığı tespit edildi. Bilirkişi raporunda, söz konusu “TM1-Konut ve Ticaret” kararının parsel için getirilmiş bir kullanım kararı olmadığı, dolayısıyla imar durum belgesine yanlış aktarıldığı belirtildi.

Plan notunun kullanım kararı uyumlu çıkmadı

Raporda ayrıca, “Konut ve Ticaret Seçenekli Konut Alanları” için düzenlenen plan notunun kullanım kararı “Konut Alanı” olan bu parsele uygulanmasının da imar planı hükümleriyle uyumlu olmadığı değerlendirildi. Başka bir ifadeyle, taşınmazın tabi olduğu imar planındaki kullanım kararı ve yapılaşma koşulları yerine, farklı bir alan türüne ait daha avantajlı yapılaşma hükümlerinin imar durum belgesine aktarılması nedeniyle ruhsata esas alınan imar durumunun plan kararlarına uygun olmadığı sonucuna varıldı.

Bilirkişi raporunda sonuç olarak, taşınmazın “Konut Alanı” olarak değerlendirilmesi ve yapılaşma koşullarının bu plana göre belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Buna karşın, parsele ait olmayan “TM1-Konut ve Ticaret” kullanım kararının ve yalnızca “Konut ve Ticaret Seçenekli Konut Alanları” için geçerli plan notunun imar durum belgesine işlenmesinin, yürürlükteki imar planı kararlarına aykırı olduğu belirtildi.

2024 yılından itibaren bağımsız bölüm 234’ten 322’ye çıkarıldı

Yapı ruhsatına ilişkin incelemede, Buca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan belgelerde dikkat çeken bir değişiklik tespit edildi. Buca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarında, “Konut ve Ticaret seçenekli Konut Alanları” için yapılaşma koşulu Yençok: 15 kat olarak belirlenirken, 7368 ada 1 parseldeki taşınmaz için 16 Aralık 2016 tarihli imar durumunda kullanım amacı “TM I” ve yapılaşma koşulu 4 kat olarak belirlendi.

Buna rağmen söz konusu taşınmaz için A Blok’a 29 Eylül 2017 tarihli ve 1489 sayılı, B Blok’a ise aynı tarihli 1489/1 sayılı yapı ruhsatları düzenlendi. Ruhsatlarda A ve B blokların 2 bodrum, zemin ve 1 kat olarak projelendirildiği ve toplam 234 bağımsız bölüm (97+137) öngörüldüğü belirlendi. İncelemede, sonraki süreçte A ve B bloklara ait ruhsatların birleştirildiği ve 13 Haziran 2024 tarihinde A-B Blok için 2 bodrum, zemin ve 14 kat olmak üzere 173 sayılı tadilat ruhsatının düzenlendiği görüldü. Tadilat ruhsatıyla birlikte projedeki bağımsız bölüm sayısının da 234’ten 322’ye çıkarıldığı tespit edildi.

Sınırlandırılan taban alan ve emsal değerler aşıldı

Bilirkişi raporunda; dosyada bulunması gereken ilgili idare onayı (ilgili birimlerin imza ve mühürleri) imzalarının bulunmadığı belirtildi. Öte yandan, ‘ruhsatta belirtilen taban alanı ve ofis/mesken alanı değerleri göz önüne alındığında imar yönetmeliğince sınırlandırılan taban alan ve emsal değerlerinin aşıldığı, ayrıca imar durumunda yer alan plan notunun imar durumu belgesine işlenmesinin yürürlükteki İmar planı kararları ve plan hükümlerine uygun olmadığı değerlendirildiğinden söz konusu taşınmaz için imar planı ile belirlenmiş olan kat adedi olan 4 katın uygulanması gerekirken ruhsatlarda yol üstü kat sayılarının 15 kata kadar çıktığı görülmüştür’ ifadelerine yer verildi.