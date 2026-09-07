Son Mühür- CHP Bornova İlçe Başkanı Fikret Vatansever, Mustafa Balbay'ın tepki çeken sözlerine sert bir üslupla yanıt verdi. İlçe Başkanı Vatansever, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kişisel hesapların, koltuk pazarlarının ve siyasi heveslerin konusu olmayacağını belirtti.

"Önce haddini bileceksin"

Vatansever yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili olacaksın; makamı, koltuğu, siyasi gücü CHP sayesinde elde edeceksin. Sonra çıkıp utanmadan “Partiyi kapatın” diyeceksin. Ardından da “Ben Cumhuriyet değerlerine sahip çıkıyorum” masalını anlatacaksın. Önce haddini bileceksin Cumhuriyet Halk Partisi, sizin kişisel hesaplarınızın, koltuk pazarlıklarınızın ve siyasi heveslerinizin malı değildir. Bu parti, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde savaş meydanlarında doğmuş, Cumhuriyet’in kuruluş mücadelesinin siyasi mirası olarak bizlere emanet edilmiştir. Atatürk’ün mirasına sahip çıkmak, gerektiğinde işine geldiği gibi Atatürk’ün adını kullanmak değildir. O mirası korumak; Cumhuriyet’e, laikliğe, demokrasiye ve CHP’nin tarihsel kimliğine sonuna kadar sahip çıkmaktır. İyi evlat mirasına sahip çıkar; kötü evlat ise mirası satar, tüketir ve sonra da kendisini mirasın sahibi sanır. Bugün “CHP kapatılsın” diyebilenlerin, yarın hangi sıfatla “Cumhuriyet değerlerini savunuyorum” diyeceğini millet elbette görecektir."

"Siyasi ikbalinin önünde eğmeye çalışanlara asla boyun eğmeyeceğiz"

"Şunu da çok iyi bilin: Cumhuriyet Halk Partisi sizin kişisel mülkünüz değildir. Bu parti ne bir kişinin, ne bir grubun, ne de günübirlik siyasi hesapların emanetidir. Biz buradayız. Nefesimizin son saniyesine kadar Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’e, Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihsel mirasına ve onun temel değerlerine sahip çıkacağız. Kimse koltuğuna güvenip bu mirası kendi siyasi hesabına göre şekillendiremez. CHP’yi kapatmaya çalışanlara karşı CHP’yi savunacağız. Atatürk’ün mirasını tüketmeye çalışanlara karşı o mirasa sahip çıkacağız.Ve Cumhuriyet’i kendi siyasi ikbalinin önünde eğmeye çalışanlara asla boyun eğmeyeceğiz. Çünkü bazı emanetler devredilir; bazıları ise can pahasına korunur. Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk’ün mirasıdır. Ve biz o mirası sonuna kadar savunacağız."