Son Mühür/ Dilek Durak- Bornova Belediyesi, kent genelinde sürdürülebilir bir çevre bilinci oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM) çatısı altında görev yapan öğretmenlere yönelik kapsamlı bir bilgilendirme semineri düzenledi.

Eğitimin, okullar aracılığıyla toplum geneline yayılacak bir çevre hareketinin ilk aşaması olması hedefleniyor.

Sınıflara taşınacak çevre aklının haritası çizildi

Seminer kapsamında küresel iklim krizinin yarattığı zarar ve yerel düzeyde alınabilecek önlemler ele alındı. Katılımcılara atıkların kaynağında ayrıştırılması, atık miktarının azaltılması, tekrar kullanım imkanları ve gıda israfının önüne geçilmesi gibi hayati konularda sunumlar yapıldı.

Yapılan programla öğretmenlerin bu farkındalığı sınıflara aktarması ve öğrencilerde kalıcı çevre alışkanlıkları oluşturması hedefleniyor.

"Yeşil bir Bornova bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz"

Yerel düzeyde gerçekleştirilen çalışmaların küresel mücadeledeki öneminden bahseden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki;

"İklim kriziyle mücadele yalnızca küresel ya da büyük politikalarla değil, yerelde attığımız kararlı adımlarla başarıya ulaşabilir.

BELGEM’de eğitim veren kıymetli öğretmenlerimiz, bu dönüşümün okullarımızdaki en güçlü halkası ve geleceğimizin mimarıdır.

Öğretmenlerimizin burada kazandığı çevre bilincini ve farkındalığı öğrencilerine aktarması, okullarımızda geri dönüşüm, kompost ve su tasarrufu gibi sürdürülebilir pratiklerin kalıcı hale gelmesini sağlayacaktır.

Çocuklarımıza daha yaşanabilir, yeşil bir Bornova bırakmak için eğitim kurumlarımızdan başlayarak hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Okullar için uygulanabilir modeller paylaşıldı

Eğitimi veren İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Fatma Mesutgil ise küresel su krizi, artan karbon ayak izi ve doğru atık yönetiminin ekonomik ile ekolojik boyutlarından bahsetti.

Mesutgil; organik atıkların kompost gübreye dönüştürülmesi, yağmur suyu hasadı, su tasarrufu yöntemleri ve çöplerin kaynağında doğru ayrıştırılması gibi okullarda hızla uygulanabilir yöntemleri anlattı.