Trendyol Süper Lig’de 7. haftanın son maçında heyecan İstanbul’a yaşanacak. Ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren Eyüpspor, sahasında İzmir temsilcisi Göztepe’yi ağırlayacak.

Maç Esenyurt’ta, düdük Atilla Karaoğlan’da

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak zorlu maç saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen her iki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi

Lige kötü bir başlangıç yapan Eyüpspor, geride kalan 6 haftalık süreçte 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Dkip, haftaya averajla puan tablosuna son sırasında girdi.

Süper Lig’de henüz galibiyeti tadamayan konuk ekip Göztepe ise oynadığı 6 karşılaşmada 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Topladığı 3 puanla 17. sırada bulunan İzmir ekibi, İstanbul deplasmanından zaferle dönerek ilk 3 puanını almayı amaçlıyor.

Eyüpspor’da Mustafa Dalcı ilk maçına çıkıyor

Sezona teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde başlayan İstanbul ekibinde, Fenerbahçe karşısında alınan 8-0’lık ağır mağlubiyetin ardından teknik direktör değişikliğine gidildi.

Milli maç arasında takımın başına getirilen teknik direktör Mustafa Dalcı, Göztepe maçıyla Eyüpspor'da ilk sınavını verecek.

Ev sahibinde iki önemli eksik

Eyüpspor’da zorlu karşılaşma öncesi sakatlıklar bulunuyor. Takımın önemli isimlerinden Jawad El Yamiq ile Abdelhamid Sabiri’nin sakatlıklarından dolayı yarınki mücadelede forma giymesi beklenmiyor.